快訊

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟6：0領先 墨西哥面臨淘汰危機

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓好弱 貶破159又要觸紅線？這回官方進場干預門檻可能提高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓匯率今天盤中貶破159日圓兌1美元，徘徊在今年最弱水準附近。路透
日圓匯率今天盤中貶破159日圓兌1美元，徘徊在今年最弱水準附近。路透

日圓兌美元匯率正徘徊在今年最弱水準附近，此時，交易人士認為這次日本官方要進場干預的門檻比以往更高。

日圓匯率今天盤中貶破159日圓兌1美元，盤中貶值0.18%，報159.24日圓，接近今年1月促使美國進行所謂「匯率檢查」的159.45日圓水準。但目前市場的背景情勢已經改變。美國與伊朗的衝突帶動油價飆漲，同時間美國經濟數據依然強勁，從基本面推升了美元，這可能使日本當局更難以有合理理由出手干預。

澳洲國民銀行外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「現在進行干預的門檻更高。我們的判斷是，除非美元兌日圓出現失序性的急劇升值，否則干預的可能性不大。158～159日圓區間曾是過去的警戒線，而我們懷疑新的警戒線可能更接近162日圓。」

日本高度依賴中東能源進口，因此原油價格上漲會導致日本貿易收支惡化並推升通膨，自然對日圓造成壓力。同時，美元因避險資金流入而受益，進一步強化這波升勢。

這有別於1月的情況。當時日圓的走貶，顯然主要是由市場部位與投機動能所驅動。日本官員也多次強調，他們關注的是過度波動，而不是捍衛某一特定匯率水準。

摩根大通策略師在周三的報告中表示：「與1月相比，美國當局現在進行匯率檢查的動機可能更低。由於近期美元兌日圓的上升主要是由美元整體走強所帶動，即使匯率升至160區間，也可能難以為干預提供合理理由。」他們仍維持中長期1美元兌164日圓的預測。

在日本首相高市早苗上月取得眾議院選舉大勝後，日圓一度獲得支撐。但隨著媒體報導她對進一步升息持審慎態度，且她提名兩位偏鴿派成員加入日銀（央行）的政策委員會，日圓之後再次走弱。

日本財務大臣片山皋月本月稍早重申，政府可能採取包括市場干預在內的行動，抑制過度的匯率波動。

日圓匯率 原油價格 眾議院

延伸閱讀

台股強漲外資終止連8賣 新台幣同步勁揚匯價連2升

日本政策紅利大放送 日股 ETF 勁揚

日本政策紅利大放送 這日股 ETF 勁揚奪近一月績效王

日圓避險光環褪色

相關新聞

日圓好弱 貶破159又要觸紅線？這回官方進場干預門檻可能提高

日圓兌美元匯率正徘徊在今年最弱水準附近，此時，交易人士認為這次日本官方要進場干預的門檻比以往更高。

蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

美股期指跌幅擴大 兩大利空：油價又飆、金融界要出事了？

美股期指今天（12日）盤中跌幅擴大，因國際油價繼續大漲，且私募信貸市場壓力升高，削弱投資人信心。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。