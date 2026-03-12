日圓好弱 貶破159又要觸紅線？這回官方進場干預門檻可能提高

日圓兌美元匯率正徘徊在今年最弱水準附近，此時，交易人士認為這次日本官方要進場干預的門檻比以往更高。

日圓匯率今天盤中貶破159日圓兌1美元，盤中貶值0.18%，報159.24日圓，接近今年1月促使美國進行所謂「匯率檢查」的159.45日圓水準。但目前市場的背景情勢已經改變。美國與伊朗的衝突帶動油價飆漲，同時間美國經濟數據依然強勁，從基本面推升了美元，這可能使日本當局更難以有合理理由出手干預。

澳洲國民銀行外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「現在進行干預的門檻更高。我們的判斷是，除非美元兌日圓出現失序性的急劇升值，否則干預的可能性不大。158～159日圓區間曾是過去的警戒線，而我們懷疑新的警戒線可能更接近162日圓。」

日本高度依賴中東能源進口，因此原油價格上漲會導致日本貿易收支惡化並推升通膨，自然對日圓造成壓力。同時，美元因避險資金流入而受益，進一步強化這波升勢。

這有別於1月的情況。當時日圓的走貶，顯然主要是由市場部位與投機動能所驅動。日本官員也多次強調，他們關注的是過度波動，而不是捍衛某一特定匯率水準。

摩根大通策略師在周三的報告中表示：「與1月相比，美國當局現在進行匯率檢查的動機可能更低。由於近期美元兌日圓的上升主要是由美元整體走強所帶動，即使匯率升至160區間，也可能難以為干預提供合理理由。」他們仍維持中長期1美元兌164日圓的預測。

在日本首相高市早苗上月取得眾議院選舉大勝後，日圓一度獲得支撐。但隨著媒體報導她對進一步升息持審慎態度，且她提名兩位偏鴿派成員加入日銀（央行）的政策委員會，日圓之後再次走弱。

日本財務大臣片山皋月本月稍早重申，政府可能採取包括市場干預在內的行動，抑制過度的匯率波動。