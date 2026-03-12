蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

彭博擅長報導蘋果產品動態的記者葛曼（Mark Gurman）指出，根據知情人士透露，iPhone折疊機將配備向內折疊顯示幕，展開的尺寸與iPad mini相近，比目前市面上的折疊機有更寬比例的顯示，蘋果將之視為重要賣點。iPhone折疊機的外部還另有一塊與小尺寸iPhone相當的顯示幕。

蘋果折疊機預定今年秋季推出，距離主要競爭對手三星電子推出首款折疊手機，已經七年。

這款新機的設計，希望能在觀看影片方面，更具吸引力。也要讓開發者更容易重新設計原先iPhone的應用程式，使之更近似iPad軟體。

儘管折疊機提供類似iPad體驗，作業系統仍是使用標準版iOS，而不是平板電腦使用的iPadOS。亦即它只會有簡單的多工功能，同時顯示並列運行兩個應用程式，而不會像iPad mini那樣可以同時開啟多個視窗。這點與三星、Google等廠商的折疊手機相同。

據了解，蘋果在研發折疊機的過程中，主要挑戰之一是希望降低折痕的可見程度，最終選擇一種新型顯示技術，雖仍無法完全消除折痕，但大有改善，蘋果認為這個優點也能成為新機行銷優勢。蘋果另也努力提升折疊螢幕的耐用度。

蘋果折疊機的外部螢幕有一項新設計，前置攝影機首次採用小型打孔式設計，取代目前iPhone的藥錠型凹槽設計。根據彭博先前報導，打孔式前置攝影機的設計，今年稍晚也會用在觸控版MacBook Pro之上。