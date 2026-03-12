快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
他周三晚間在肯塔基州演講時指出，IEA的決定將「在我們終結這場對美國及全世界的威脅之際，大幅降低油價」。美聯社
美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

他周三晚間在肯塔基州演講時指出，IEA的決定將「在我們終結這場對美國及全世界的威脅之際，大幅降低油價」。

然而，緊急釋出貯油的消息卻未能平息油價波動。由於美國和伊朗兩國毫無降溫跡象，周三油價在歷經又一波震盪後，收盤漲幅仍超過 4%。

就在川普演講數小時後，美國能源部長萊特宣布，美國政府計劃從美國緊急貯油中釋出 1 億 7,200 萬桶原油。萊特表示，這波釋油約需 120 天才能全數交付。

中東衝突在入夜後並未停歇，多處能源基礎設施遭到襲擊。法新社報導，伊拉克外海有油輪遭受攻擊，造成至少一人死亡；巴林則表示伊朗在一場攻擊中鎖定了儲油槽。周四清晨，杜拜當局稱有一架無人機撞擊建築物，沙烏地阿拉伯也回報了另一起無人機入侵事件。

川普雖重申戰爭即將結束，但也暗示美軍會待到完成目標為止。他告訴現場群眾：「我們不想過早撤離，對吧？」

川普較早被媒體問及伊朗是否已在荷莫茲海峽布署水雷時，川普說：「我們不這麼認為。」然而路透周三引述知情人士報導指出，伊朗已在這航道布設了約十幾枚水雷。

在肯塔基州的演說中，川普大讚美軍在衝突中的強大實力。他說：「他們根本不知道自己是怎麼被擊潰的，完全沒料到會發生這種事。」

IEA 同意從緊急貯油中釋出 4 億桶原油，規模是 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後各成員國釋出量1.82億桶的兩倍以上。目前全球原油每日消耗量略超過 1 億桶，而波斯灣產油國至今已削減了約 6% 的供應量。

同時，據美國汽車協會（AAA）統計，美國周三國內無鉛汽油平均價格漲至每加侖 3.58 美元，創下 2024 年 5 月以來的最高。

川普說：「價格正大幅回落，油價也會掉下來。」並說這「純粹是戰爭問題」。他指出，價格漲幅「比我們預期的要小」，且未來回落的程度將會「超出任何人的想像」。

彭博周三引述知情人士報導，川普正準備動用冷戰時期的權限，為南加州海岸恢復原油生產開路。美國國際開發金融公司（DFC）宣布，安達保險（Chubb Ltd.）和DFC合作，提供 200 億美元的再保險後援，旨在恢復荷莫茲海峽海峽的航運。

油價 川普 烏克蘭 基礎設施 伊拉克

急轉彎！美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

川普：為降油價 美國將釋出少量戰略儲油

國際能源總署緊急釋油 川普再喊「戰爭很快就會結束」

蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

美股期指跌幅擴大 兩大利空：油價又飆、金融界要出事了？

美股期指今天（12日）盤中跌幅擴大，因國際油價繼續大漲，且私募信貸市場壓力升高，削弱投資人信心。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

美股因中東戰火推升油價震盪收低 甲骨文財報強勁帶動費半反彈

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

