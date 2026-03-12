川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

他周三晚間在肯塔基州演講時指出，IEA的決定將「在我們終結這場對美國及全世界的威脅之際，大幅降低油價」。

然而，緊急釋出貯油的消息卻未能平息油價波動。由於美國和伊朗兩國毫無降溫跡象，周三油價在歷經又一波震盪後，收盤漲幅仍超過 4%。

就在川普演講數小時後，美國能源部長萊特宣布，美國政府計劃從美國緊急貯油中釋出 1 億 7,200 萬桶原油。萊特表示，這波釋油約需 120 天才能全數交付。

中東衝突在入夜後並未停歇，多處能源基礎設施遭到襲擊。法新社報導，伊拉克外海有油輪遭受攻擊，造成至少一人死亡；巴林則表示伊朗在一場攻擊中鎖定了儲油槽。周四清晨，杜拜當局稱有一架無人機撞擊建築物，沙烏地阿拉伯也回報了另一起無人機入侵事件。

川普雖重申戰爭即將結束，但也暗示美軍會待到完成目標為止。他告訴現場群眾：「我們不想過早撤離，對吧？」

川普較早被媒體問及伊朗是否已在荷莫茲海峽布署水雷時，川普說：「我們不這麼認為。」然而路透周三引述知情人士報導指出，伊朗已在這航道布設了約十幾枚水雷。

在肯塔基州的演說中，川普大讚美軍在衝突中的強大實力。他說：「他們根本不知道自己是怎麼被擊潰的，完全沒料到會發生這種事。」

IEA 同意從緊急貯油中釋出 4 億桶原油，規模是 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後各成員國釋出量1.82億桶的兩倍以上。目前全球原油每日消耗量略超過 1 億桶，而波斯灣產油國至今已削減了約 6% 的供應量。

同時，據美國汽車協會（AAA）統計，美國周三國內無鉛汽油平均價格漲至每加侖 3.58 美元，創下 2024 年 5 月以來的最高。

川普說：「價格正大幅回落，油價也會掉下來。」並說這「純粹是戰爭問題」。他指出，價格漲幅「比我們預期的要小」，且未來回落的程度將會「超出任何人的想像」。

彭博周三引述知情人士報導，川普正準備動用冷戰時期的權限，為南加州海岸恢復原油生產開路。美國國際開發金融公司（DFC）宣布，安達保險（Chubb Ltd.）和DFC合作，提供 200 億美元的再保險後援，旨在恢復荷莫茲海峽海峽的航運。