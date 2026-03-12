快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

穩定油價 德國釋出1950萬桶石油儲備

中央社／ 柏林11日專電

荷莫茲海峽安全問題衝擊全球能源供應，國際能源總署（IEA）協調32個成員國釋放史上最大規模戰略石油儲備，共計4億桶原油，其中德國將從國家儲備中釋出約1950萬桶，盼藉此抑制油價飆漲，穩定市場供應。

德國經濟暨能源部長萊歇（Katherina Reiche）今天表示，國際能源總署成員國一致同意釋放戰略儲備，以回應美伊戰爭引發的能源供應衝擊。萊歇指出，全球石油市場正面臨前所未見的壓力，此舉旨在向市場釋出明確訊號，抑制投機與價格波動。

根據國際能源總署，此次協調釋放的石油總量達4億桶，規模超過2022年俄羅斯入侵烏克蘭後各國釋放的1億8200萬桶，其中德國預計釋出的1950萬桶，約占德國國家戰略石油儲備的1/5。

掌握全球約20%石油運輸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）為國際能源運輸要道，美伊戰事導致航運幾近停擺，衝擊全球能源市場。

德國近期油價節節攀升，根據全德汽車俱樂部（ADAC）數據，德國最常見的E10無鉛汽油平均價格在週一已突破每公升2歐元（約新台幣74元），創2022年5月以來新高。

根據商報（Handelsblatt）消息，德國聯邦政府今天在內閣會議討論釋放石油儲備時指出，釋放戰略儲備除了穩定油價，也有助緩解全球供應壓力，避免日韓等高度依賴波斯灣能源的重要亞洲經濟體出現供應短缺。

面對能源價格上漲壓力，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說明，能源成本、電網費用、稅費與碳排成本為影響歐盟境內能源價格的重要因素，歐盟正評估能源補貼與天然氣價格上限等方案，以減輕家庭與企業負擔。

除了釋放石油戰略儲備，部分歐盟國家也採取措施，例如希臘限制加油站價格加成，克羅埃西亞與匈牙利則實施燃料價格上限，以緩解油價上漲對民生造成的衝擊。

德國 油價 能源 烏克蘭

延伸閱讀

國際能源總署緊急釋油 川普再喊「戰爭很快就會結束」

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

IEA出手！擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出

油價多空拉鋸 IEA擬提出「史上最大規模」釋油方案 投資人評估效果

相關新聞

蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

美股期指跌幅擴大 兩大利空：油價又飆、金融界要出事了？

美股期指今天（12日）盤中跌幅擴大，因國際油價繼續大漲，且私募信貸市場壓力升高，削弱投資人信心。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

美股因中東戰火推升油價震盪收低 甲骨文財報強勁帶動費半反彈

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。