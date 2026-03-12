穩定油價 德國釋出1950萬桶石油儲備

荷莫茲海峽安全問題衝擊全球能源供應，國際能源總署（IEA）協調32個成員國釋放史上最大規模戰略石油儲備，共計4億桶原油，其中德國將從國家儲備中釋出約1950萬桶，盼藉此抑制油價飆漲，穩定市場供應。

德國經濟暨能源部長萊歇（Katherina Reiche）今天表示，國際能源總署成員國一致同意釋放戰略儲備，以回應美伊戰爭引發的能源供應衝擊。萊歇指出，全球石油市場正面臨前所未見的壓力，此舉旨在向市場釋出明確訊號，抑制投機與價格波動。

根據國際能源總署，此次協調釋放的石油總量達4億桶，規模超過2022年俄羅斯入侵烏克蘭後各國釋放的1億8200萬桶，其中德國預計釋出的1950萬桶，約占德國國家戰略石油儲備的1/5。

掌握全球約20%石油運輸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）為國際能源運輸要道，美伊戰事導致航運幾近停擺，衝擊全球能源市場。

德國近期油價節節攀升，根據全德汽車俱樂部（ADAC）數據，德國最常見的E10無鉛汽油平均價格在週一已突破每公升2歐元（約新台幣74元），創2022年5月以來新高。

根據商報（Handelsblatt）消息，德國聯邦政府今天在內閣會議討論釋放石油儲備時指出，釋放戰略儲備除了穩定油價，也有助緩解全球供應壓力，避免日韓等高度依賴波斯灣能源的重要亞洲經濟體出現供應短缺。

面對能源價格上漲壓力，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說明，能源成本、電網費用、稅費與碳排成本為影響歐盟境內能源價格的重要因素，歐盟正評估能源補貼與天然氣價格上限等方案，以減輕家庭與企業負擔。

除了釋放石油戰略儲備，部分歐盟國家也採取措施，例如希臘限制加油站價格加成，克羅埃西亞與匈牙利則實施燃料價格上限，以緩解油價上漲對民生造成的衝擊。