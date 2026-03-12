美股期指跌幅擴大 兩大利空：油價又飆、金融界要出事了？

美股期指今天（12日）盤中跌幅擴大，因國際油價繼續大漲，且私募信貸市場壓力升高，削弱投資人信心。

在台灣時間今天清晨約7時40分，道瓊期貨指數挫跌434點，跌幅0.92%；標普500期貨指數挫跌0.87%，那斯達克100期貨下跌0.92%。

西德州原油價格盤中大漲超過7%，報每桶逾93美元。伊朗嗆聲全世界應準備好迎接每桶200美元的油價，而且在周三，至少五艘船舶與油輪在波斯灣水域遭到襲擊，顯示荷莫茲海峽航運幾乎遭封鎖。

另一方面，市場憂心私募信貸市場壓力繼續升高，可能會是重演2007年次貸危機的早期警訊。根據彭博12日報導，摩根士丹利與Cliffwater在投資人提出遠高於基金允許額度的贖回要求後，對旗下規模達數十億美元的私募信貸基金設下贖回上限。

摩根士丹已限制旗下其中一檔私募信貸基金的贖回金額，實際返還給投資人的資金不到其申請提領的一半。根據大摩致客戶的信件顯示，總投資規模接近80億美元的「North Haven私募收益基金」在第一季僅返還投資人約1.69億美元，約為投資人申請贖回金額的46%。該基金將每季贖回上限設定為流通股份的5%，但投資人此次申請回購的股份約占11%。

Cliffwater旗下規模330億美元的旗艦私募信貸基金在第1季將贖回比率限制在7%，此前投資人申請贖回的比率達到創紀錄的14%。

Cliffwater與摩根士丹利的發言人均拒絕置評。

這些都是私募信貸基金正努力應付一波贖回潮的最新例子，原因是市場對這些基金放貸品質的疑慮升高，尤其是提供給那些面臨AI威脅的軟體公司的貸款。

儘管多數私募信貸基金原本試圖滿足投資人的現金贖回需求，但貝萊德（BlackRock）上周決定限制贖回，之後其他資產管理機構也開始跟進。

貝萊德上周將HPS基金贖回上限設在5%，以因應接近翻倍的贖回請求。此前，私募巨擘黑石（Blackstone）雖滿足創紀錄的7.9%贖回要求，但動用高層與公司自有資金約4億美元才緩解資金流出壓力。Blue Owl等機構上月也遭遇類似情況。

在另一封致客戶的信中，摩根士丹利提到私募信貸產業目前面臨的一些普遍挑戰，包括資產收益率下滑以及購併環境的不確定性。不過，大摩仍預期「部分壓力可能很快會緩解」。

大摩在信中指出，截至1月31日，North Haven基金擁有超過22億美元的可用流動性，並強調該基金過去三年的年化淨報酬率為8.9%。