國際油輪遇襲油價震盪走高 道指跌至今年新低

美國與伊朗繼續升高波灣態勢，受國際能源總署宣布成員國將大規模釋出儲油，及荷莫茲海峽國際油輪遭攻擊等消息影響，油價今天持續震盪走高，道瓊工業指數小跌，指數創下今年新低，一掃上月突破50000點的利多氣勢。

美國總統川普（Donald Trump）與伊朗當局繼續隔空喊話叫陣。川普指已擊沉多艘伊朗布雷船，以色列持續空襲德黑蘭，多國郵輪在荷莫茲海峽（HormuzStrait）遇襲，伊朗軍方揚言全球準備迎接油價每桶200美元，意圖延長戰事拖垮全球經濟。

國際能源總署（IEA）今天宣布成員國將釋出史上規模最大4億桶石油儲備，等同於波灣國家經荷莫茲海峽20天總運油量，油價一度下探。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude，WTI）11日交易每桶最低跌至82.22美元，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）跌至87.26美元。不過戰事未見緩和，利空消息不斷，價格陸續回升至每桶超過88美元及92美元。

受油價震盪影響，道瓊工業指數收盤下挫0.61%，收報47417.27點。標普500指數小跌0.08%，收6775.80點。那斯達克指數小漲0.08%，收22716.13點。

道指收盤創下今年以來新低，一掃2月初美國穩定經濟數字帶動各類股上揚，首度突破50000點的氣勢，包括人工智慧股今年至今漲幅，都因美國與以色列對伊朗開戰跌至去年底的水準。

資產管理公司Laird Norton Wetherby投資長阿爾巴哈利（Ron Albahary）在財經頻道CNBC表示，國際能源署無法解決影響全球經濟的諸多問題，例如航空用油，就是經荷莫茲海峽輸出的石油製品問題的其中之一。

阿爾巴哈利說，相信此刻市場仍在致力尋找解決問題的途徑，但雙方態勢都強硬，短期內難以見到正面發展。