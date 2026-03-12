快訊

國際油輪遇襲油價震盪走高 道指跌至今年新低

中央社／ 紐約11日專電

美國與伊朗繼續升高波灣態勢，受國際能源總署宣布成員國將大規模釋出儲油，及荷莫茲海峽國際油輪遭攻擊等消息影響，油價今天持續震盪走高，道瓊工業指數小跌，指數創下今年新低，一掃上月突破50000點的利多氣勢。

美國總統川普（Donald Trump）與伊朗當局繼續隔空喊話叫陣。川普指已擊沉多艘伊朗布雷船，以色列持續空襲德黑蘭，多國郵輪在荷莫茲海峽（HormuzStrait）遇襲，伊朗軍方揚言全球準備迎接油價每桶200美元，意圖延長戰事拖垮全球經濟。

國際能源總署（IEA）今天宣布成員國將釋出史上規模最大4億桶石油儲備，等同於波灣國家經荷莫茲海峽20天總運油量，油價一度下探。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude，WTI）11日交易每桶最低跌至82.22美元，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）跌至87.26美元。不過戰事未見緩和，利空消息不斷，價格陸續回升至每桶超過88美元及92美元。

受油價震盪影響，道瓊工業指數收盤下挫0.61%，收報47417.27點。標普500指數小跌0.08%，收6775.80點。那斯達克指數小漲0.08%，收22716.13點。

道指收盤創下今年以來新低，一掃2月初美國穩定經濟數字帶動各類股上揚，首度突破50000點的氣勢，包括人工智慧股今年至今漲幅，都因美國與以色列對伊朗開戰跌至去年底的水準。

資產管理公司Laird Norton Wetherby投資長阿爾巴哈利（Ron Albahary）在財經頻道CNBC表示，國際能源署無法解決影響全球經濟的諸多問題，例如航空用油，就是經荷莫茲海峽輸出的石油製品問題的其中之一。

阿爾巴哈利說，相信此刻市場仍在致力尋找解決問題的途徑，但雙方態勢都強硬，短期內難以見到正面發展。

道瓊指數 油價 德黑蘭 波灣國家 美國

蘋果折疊機細節曝光！iOS介面大進化 展開就像iPad mini

蘋果公司（Apple）即將推出的iPhone折疊機，將擁有更新版iOS作業系統，首次讓手機展開時的介面，會有類似iPad的螢幕版面配置，讓應用程式並列顯示，提升這支新手機可同時處理多項任務的吸引力。

川普矢言「完成任務」 油價回落將超乎想像 美政府擬動用冷戰權限增產

美國總統川普表示，在美國尋求完成剷除伊朗威脅之際，國際能源總署（IEA）同意大規模釋出緊急貯油，有助緩和能源價格上漲壓力。

美股期指跌幅擴大 兩大利空：油價又飆、金融界要出事了？

美股期指今天（12日）盤中跌幅擴大，因國際油價繼續大漲，且私募信貸市場壓力升高，削弱投資人信心。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

美股因中東戰火推升油價震盪收低 甲骨文財報強勁帶動費半反彈

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

