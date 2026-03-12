中東戰火推升油價 巴西經濟承壓

美國與以色列對伊朗軍事行動持續升高，導致全球能源市場震盪，巴西經濟也受到直接衝擊。隨著石油價格一度突破每桶100美元，巴西政府已啟動燃料市場監控機制，並要求相關機構調查部分州內油品批發商是否藉戰事哄抬價格。

巴西「人民公報」（Gazeta do Povo）分析指出，巴西雖是原油出口國，但高度依賴進口柴油與肥料。伊朗與波斯灣地區供應受阻，使尿素價格短期內飆漲逾一成，農業成本同步上升。由於巴西農業進口肥料比例高達八成以上，衝擊尤為明顯。

根據新聞網站G1報導，石油價格的劇烈波動也使巴西央行面臨利率政策兩難。原本市場預期本月將啟動降息循環，但能源與運輸成本上升，恐推高通膨壓力，削弱家庭消費力道。

另一方面，巴西身為全球最大農產品出口國之一，短期內或因糧食價格上漲而增加出口收益。國際關係教授卡薩諾（Francisco Cassano）認為，若戰事持續，巴西可能成為部分國家替代供應來源，吸引更多外資流入。然而，與2000年代中國高速成長推動的「大宗商品繁榮」相比，這次的情勢更充滿不確定性，難以複製過往的榮景。

CNN巴西新聞網則指出，國營巴西石油公司（Petrobras）雖因油價回落暫時減輕壓力，但國內燃料價格與國際行情仍存在落差。業界憂心若價格未能及時調整，恐影響供應鏈穩定。

綜合以上各新聞報導分析 ，巴西雖可能在出口收益上獲得部分好處，但短期內仍須面對通膨、能源供應與政策調整的挑戰。

專家普遍認為，這場戰爭的外溢效應將使巴西經濟在短期承受壓力，長期則有機會因地緣政治相對穩定而吸引更多投資。