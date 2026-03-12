聽新聞
川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市
彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。
IEA近日要求成員國協調釋出石油儲備，日本、德國、英國已在11日宣布將釋出石油。美國的1.72億桶是IEA成員國合計釋出4億桶儲備計畫的一部分。
目前美國戰略石油儲備約有4.15億桶，現有庫存大約只剩6成。
美國戰略石油儲備過去幾年已多次被動用。拜登政府任內曾數度釋油，其中包括2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，創紀錄釋出1.8億桶石油；當時此舉曾遭川普與其他共和黨人批評。
川普如今則已表明，未來將把這批儲備補回。美國戰略石油儲備是在1970年代阿拉伯石油禁運後設立，主要儲存在美國墨西哥灣沿岸多處鹽穴中，最大容量約7.135億桶。
