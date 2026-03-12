川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

快訊

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

IEA近日要求成員國協調釋出石油儲備，日本、德國、英國已在11日宣布將釋出石油。美國的1.72億桶是IEA成員國合計釋出4億桶儲備計畫的一部分。

目前美國戰略石油儲備約有4.15億桶，現有庫存大約只剩6成。

美國戰略石油儲備過去幾年已多次被動用。拜登政府任內曾數度釋油，其中包括2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，創紀錄釋出1.8億桶石油；當時此舉曾遭川普與其他共和黨人批評。

川普如今則已表明，未來將把這批儲備補回。美國戰略石油儲備是在1970年代阿拉伯石油禁運後設立，主要儲存在美國墨西哥灣沿岸多處鹽穴中，最大容量約7.135億桶。

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

