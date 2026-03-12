台積電ADR反彈2.2% 漲勢沒追上台股

台積電ADR周三反彈2.2%，收在354.56美元，較台北交易溢價16.1%。

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

道瓊工業指數下跌 289.24 點，跌幅 0.6%，收在47,417.27 點。標普 500 指數下跌 5.68 點，跌幅 0.1%，收在 6,775.80 點。那斯達克指數上漲 19.03 點，漲幅 0.1%，收在 22,716.14 點。

在科技股方面，甲骨文（Oracle）大漲 9.2%，該公司公布強勁財報，業績展望也超出預期，且強調 AI 算力需求將持續旺盛至 2027 年。費城半導體指數應聲反彈，科技股也在動盪中微幅收紅。

費城半導體指數上漲0.6%，美光大漲3.9%，英特爾（Intel）上漲2.6%。

台灣加權股價指數周三狂漲 1,342.32點，漲幅4.1%，收在34,114.19點。台積電（2330）大漲4.9%，收在1,940元。

個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,253.02 +2.15 1,940.00 16.13

日月光投控 ASX US 347.90 +0.88 345.50 0.70

聯電 UMC US 61.64 +2.32 62.20 -0.90

中華電信 CHT US 136.27 -0.60 135.50 0.57