快訊

台灣被納入！ 美貿易代表署宣布 對16國展開301調查

日德英呼應國際能源總署擬釋出4億桶儲油 川普警告伊朗移除海峽水雷

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR反彈2.2% 漲勢沒追上台股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三反彈2.2%，收在354.56美元，較台北交易溢價16.1%。

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

道瓊工業指數下跌 289.24 點，跌幅 0.6%，收在47,417.27 點。標普 500 指數下跌 5.68 點，跌幅 0.1%，收在 6,775.80 點。那斯達克指數上漲 19.03 點，漲幅 0.1%，收在 22,716.14 點。

在科技股方面，甲骨文（Oracle）大漲 9.2%，該公司公布強勁財報，業績展望也超出預期，且強調 AI 算力需求將持續旺盛至 2027 年。費城半導體指數應聲反彈，科技股也在動盪中微幅收紅。

費城半導體指數上漲0.6%，美光大漲3.9%，英特爾（Intel）上漲2.6%。

台灣加權股價指數周三狂漲 1,342.32點，漲幅4.1%，收在34,114.19點。台積電（2330）大漲4.9%，收在1,940元。

個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,253.02 +2.15 1,940.00 16.13

日月光投控 ASX US 347.90 +0.88 345.50 0.70

聯電 UMC US 61.64 +2.32 62.20 -0.90

中華電信 CHT US 136.27 -0.60 135.50 0.57

聯電 日月光投控 中華電信

延伸閱讀

美股因中東戰火推升油價震盪收低 甲骨文財報強勁帶動費半反彈

台股暴漲千點、油價走弱 台塑化漲勢結束了嗎？

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。