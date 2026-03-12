快訊

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一艘油輪航行在靠近阿曼附近海域。由於美國與以色列對伊朗發動的戰事緊繃，目前荷莫茲海峽幾乎無法通行，阻礙中東原油運輸。路透
一艘油輪航行在靠近阿曼附近海域。由於美國與以色列對伊朗發動的戰事緊繃，目前荷莫茲海峽幾乎無法通行，阻礙中東原油運輸。路透

國際油價今天（12日）開盤後一度大漲超過6%，在劇烈震盪後連續第二天上漲，繼三艘船隻周三在波斯灣水域遭到襲擊後，又傳出兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遇襲起火。伊朗對戰爭的強硬言論升溫，並警告全世界應準備好迎接每桶200美元的油價。

最新消息引發市場對中東衝突可能長期化的擔憂，蓋過富裕國家緊急釋放戰略儲油的影響。

美國西德州中級原油（WTI）4月期貨今天開盤後大漲超過5%，至每桶91.78美元，盤中漲幅一度達6.6%，此前在周三收盤已上漲4.6%。

布蘭特油價11日收盤漲4.8%，至每桶91.98美元。

伊朗透過區域中間人表示，若要實現停火，美國必須保證未來不會由美國或以色列對伊朗發動攻擊。然而，華盛頓不太可能接受這些條件，使得原本已逐漸減弱的「戰爭短期內結束」預期進一步降低。

周三稍早，油價一度回落，因為國際能源署（IEA）同意釋放4億桶石油儲備，是史上最大規模的戰略儲油釋出計畫，超越2022年俄羅斯入侵烏克蘭後的釋出規模。

儘管如此，攸關全球約五分之一的原油運輸量的荷莫茲海峽仍幾乎遭到封鎖，在周三稍早，有三艘船隻在波斯灣水域遭到襲擊。伊朗革命衛隊表示，其部隊向未遵從其命令的船隻開火。

根據CNBC報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，其中一艘船通報在荷莫茲海峽阿曼以北約11海里處遭到擊中，船上因此起火，船員被迫撤離。另外兩起船隻遇襲事件分別發生在杜拜西北約50海里處以及阿聯沿岸海域。

周三稍晚，伊拉克港口總公司總經理對路透表示，兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭遇不明襲擊，導致船隻起火。兩艘船上的25名船員已經疏散，但船上的火勢仍在持續。

兩周前由美國與以色列聯合空襲引爆的伊朗戰爭，至今已造成約2,000人死亡，多數為伊朗與黎巴嫩人。衝突已擴散至黎巴嫩，並使全球能源市場與運輸體系陷入混亂。

川普尚未為軍事行動設定時間表，周三暗示目前仍未準備宣布伊朗戰爭結束。他在一場集會上表示：「我們贏了這場戰爭」，但美國不希望每隔兩年就得再次介入，「我們不想太早離開，對吧？」「我們必須把事情做完。」

川普表示，美軍已摧毀 58艘海軍船隻，並說油價最終將會回落。

烏克蘭 國際油價 油價

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

川普政府拍板釋油！美國擬釋1.72億桶儲油 最快這時啟動救市

彭博資訊報導，中東衝突推升國際油價之際，國際能源總署（IEA）成員國之一的美國，將配合集體穩定市場行動，從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，從下周開始。美國能源部長萊特表示，這批石油預計需約120天才能全數投放市場。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

原油開盤大漲逾5% 又兩艘油輪在波灣遇襲 伊朗嗆迎接200美元油價

