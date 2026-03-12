美股因中東戰火推升油價震盪收低 甲骨文財報強勁帶動費半反彈

美國股市周三大多收跌，道瓊工業指數失守重要關卡，跌到去年 12 月以來的最低。儘管美國勞工部公布的 2 月消費者物價指數（CPI）表現溫和且符合預期，但投資人選擇無視這份開戰前的數據，轉而聚焦中東局勢惡化導致的能源供應危機。

道瓊工業指數下跌 289.24 點，跌幅 0.6%，收在47,417.27 點。標普 500 指數下跌 5.68 點，跌幅 0.1%，收在 6,775.80 點。那斯達克指數上漲 19.03 點，漲幅 0.1%，收在 22,716.14 點。

在科技股方面，甲骨文（Oracle）大漲 9.2%，該公司公布強勁財報，業績展望也超出預期，且強調 AI 算力需求將持續旺盛至 2027 年。費城半導體指數應聲反彈，科技股也在動盪中微幅收紅。

費城半導體指數上漲0.6%，美光大漲3.9%，英特爾（Intel）和台積電ADR各漲2.6%和2.2%。

國際能源總署（IEA）宣布釋放史上最大規模的 4 億桶戰略儲油，布蘭特原油仍大漲近 5%，引發市場對通膨回升和降息無望的強烈焦慮。

中東戰火持續升級，美國官員證實伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，且傳出有三艘貨船遭飛彈擊中。伊朗軍方更發出「原油每桶 200 美元」的警告，刺激布蘭特原油飆漲 4.8% 至每桶 92 美元左右。IEA 宣布釋放創紀錄約相當於荷莫茲海峽 20 天供應量的戰略儲油，且沙烏地阿拉伯表示將增產，仍難平息市場對長期供應中斷的恐懼。

美國 2 月核心通膨雖如預期緩解，且年增幅距離 2% 目標僅剩不到半個百分點，但因數據是在美伊開戰之前，投資人普遍認為參考價值已低。利率期貨市場顯示，投資人認為 2026 年降息兩次或以上的可能性已從周二的 51% 暴跌至不到 40%。同時，美國10 年期公債殖利率攀升至 4.207%，反映市場對通膨重燃的警戒。

RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 表示。Annex Wealth Management 的 Brian Jacobsen 則點出關鍵：「投資人無視總統有關戰爭走向的言論，轉而關注戰爭的持續時間。」「2 月通膨數據原本朝正確方向發展，但隨後中東衝突爆發，趨勢正在發生變化。」

風險承受度下降，導致金融股慘遭賣壓。高盛（Goldman Sachs）跌 1.2%；受摩根大通下調貸款估值影響，Ares Management 跌 4.8%，Apollo Global 跌 1.9%。

金寶湯（Campbell Soup）因調降獲利預測且警告關稅壓力，股價重挫 7.1%。國防承包商AeroVironment 因營收預測低於預期，股價大跌6.3%。

棒約翰（Papa John's）因卡達基金提議該公司私有化，股價大漲 19%。