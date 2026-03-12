川普：為降油價 美國將釋出少量戰略儲油

美國總統川普今天表示，在國際能源署（IEA）宣布成員國將因伊朗戰爭而釋出石油儲備後，美國也將「稍微」動用一些戰略石油儲備。

法新社報導，川普在俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）接受Local 12電視台訪問時，被問及是否會動用美國戰略石油儲備時表示：「現在我們會釋出稍微少量一點，讓油價降下來。」

伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，做準備好去迎接油價每桶200美元吧！

國際能源署（IEA）建議成員國動用戰略油儲，以釋出4億桶石油來穩定價格，這是史上最大規模的戰略石油釋出量，隨即獲得美國支持。