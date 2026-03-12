快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

川普：為降油價 美國將釋出少量戰略儲油

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普今天表示，在國際能源署（IEA）宣布成員國將因伊朗戰爭而釋出石油儲備後，美國也將「稍微」動用一些戰略石油儲備。

法新社報導，川普在俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）接受Local 12電視台訪問時，被問及是否會動用美國戰略石油儲備時表示：「現在我們會釋出稍微少量一點，讓油價降下來。」

伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，做準備好去迎接油價每桶200美元吧！

國際能源署（IEA）建議成員國動用戰略油儲，以釋出4億桶石油來穩定價格，這是史上最大規模的戰略石油釋出量，隨即獲得美國支持。

伊朗 油價 石油 川普

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

