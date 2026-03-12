聽新聞
0:00 / 0:00
川普：為降油價 美國將釋出少量戰略儲油
美國總統川普今天表示，在國際能源署（IEA）宣布成員國將因伊朗戰爭而釋出石油儲備後，美國也將「稍微」動用一些戰略石油儲備。
法新社報導，川普在俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）接受Local 12電視台訪問時，被問及是否會動用美國戰略石油儲備時表示：「現在我們會釋出稍微少量一點，讓油價降下來。」
伊朗軍方今天對波斯灣油輪發動攻擊，並揚言警告全世界，做準備好去迎接油價每桶200美元吧！
國際能源署（IEA）建議成員國動用戰略油儲，以釋出4億桶石油來穩定價格，這是史上最大規模的戰略石油釋出量，隨即獲得美國支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。