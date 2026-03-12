聽新聞
攻擊波灣商船 伊朗警告：迎接油價每桶200美元

中央社／ 杜拜11日綜合外電報導

伊朗軍方今天對波斯灣商船發動攻擊，並警告全世界，準備好去迎接油價每桶200美元吧！

到目前為止伊朗戰事未見緩和，船隻能否安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）也未見明朗跡象。在波斯灣伊朗沿岸的水道遭封鎖，全球約1/5石油供應量受阻，中斷情況堪比1970年代石油危機時期。

由石油消費國組成的國際能源署（IEA）建議全球動用戰略儲備，以釋出4億桶石油來穩定價格，這是史上最大規模的石油干預措施，隨即獲得美國支持。

不過，各國所能釋出的石油量，僅為荷莫茲海峽供應量的極小一部分。

伊朗軍事指揮部發言人左弗卡里（EbrahimZolfaqari）對美國喊話說：「你們準備去迎接每桶200美元的油價吧，因為油價上下有賴地區安全，而你們已經讓此地區動盪不安了。」

9日國際油價一度暴衝至每桶近120美元，之後回落至約90美元，顯示投資人料想戰事將會迅速結束，並期盼海峽重啟通航。

但伊朗官員今天明確表示，當戰爭持續，伊朗有長期衝擊國際經濟的打算。

