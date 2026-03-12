美2月CPI年增2.4%符預期 未反映美伊戰爭油價衝擊

美國勞工統計局（BLS）今天公布的數據顯示，全美2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合市場預期並與1月前值持平；月增幅則為0.3%，同樣符合市場預期。

扣除波動較大的食品和能源價格，美國2月核心CPI年增2.5%。上述最新數據符合市場預期，與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（TheWall Street Journal）對經濟學家進行的訪調結果一致。

由於美國與以色列是在2月最後一天對伊朗發動戰爭，對全球石油市場造成的價格衝擊尚未反映在2月數據中。