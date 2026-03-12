聽新聞
美2月CPI年增2.4%符預期 未反映美伊戰爭油價衝擊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國勞工統計局（BLS）今天公布的數據顯示，全美2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合市場預期並與1月前值持平；月增幅則為0.3%，同樣符合市場預期。

扣除波動較大的食品和能源價格，美國2月核心CPI年增2.5%。上述最新數據符合市場預期，與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（TheWall Street Journal）對經濟學家進行的訪調結果一致。

由於美國與以色列是在2月最後一天對伊朗發動戰爭，對全球石油市場造成的價格衝擊尚未反映在2月數據中。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

美股早盤／油價重回90美元、四大指數漲跌互見 甲骨文飆14%

據傳國際能源總署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，不過中東又有三艘船艦遇襲，布蘭特再次站上每桶90美元，美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。

美2月CPI年增2.4%符合市場預期 但統計時尚未爆發美伊戰爭

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映後續美伊戰事爆發後油市的動盪。

同意釋出4億桶原油！IEA通過「史上最大釋油案」 但油價變化不大

國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油，規模寫該組織史上之最，以應對伊朗戰爭導致的原油供給中斷，但油價未有太多反應。

中東戰火推升燃料成本 亞太航空業者相繼調漲票價

受中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司已紛紛調漲票價或很快將跟進，以反映...

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

Google旗下串流平台YouTube，去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。

