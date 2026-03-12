聽新聞
0:00 / 0:00
美2月CPI年增2.4%符預期 未反映美伊戰爭油價衝擊
美國勞工統計局（BLS）今天公布的數據顯示，全美2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合市場預期並與1月前值持平；月增幅則為0.3%，同樣符合市場預期。
扣除波動較大的食品和能源價格，美國2月核心CPI年增2.5%。上述最新數據符合市場預期，與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（TheWall Street Journal）對經濟學家進行的訪調結果一致。
由於美國與以色列是在2月最後一天對伊朗發動戰爭，對全球石油市場造成的價格衝擊尚未反映在2月數據中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。