美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

美國勞工統計局11日公布，2月整體CPI月增率為0.3%、年增率為2.4%，均符合市場預期。扣除糧食與能源價格的核心CPI，月增率與年增率分別為0.2%與2.5%，也與市場預期相同。

整體CPI的年增率2.4%，與1月相同，反映出通膨雖然仍高於Fed設定的2%目標，但並未惡化；核心CPI甚至還較1月減弱。

Regan資本公司投資長韋南德說，雖然最新公布的通膨數據，並未反映近期油價大漲，但這份與預期相符的數據，暗示通膨在伊朗戰爭爆發前持穩。

美國通膨在去年多數時間保持頑強，但近月大致處於下行趨勢，連汽油價格都連兩個月下跌。不過，隨著美伊戰爭爆發，帶動原油、汽油、肥料成本上揚，使通膨疑慮再起，可能在期中選舉前，削弱美國家庭的負擔能力。

Fed官員將於下周召開決策會議，市場預期這次將按兵不動。隨著美伊戰事可能推升通膨，至少會在短期內拉高物價，一些投資人如今認為，Fed可能按兵不動更久，但官員也必須留意持續展現疲態的勞動市場。交易員預估，今年的首次降息，可能要等到下半年。

解讀上月通膨數據，核心CPI的放緩，主要是因為二手車、機動車輛、健康保險價格下滑。占據CPI一大部分的住房成本，連續兩個月和緩。主要住所租金價格則增加0.1%，寫下五年來最慢增速。扣除糧食與能源的貨品價格，也幾乎未見變動，但報告顯示，業者可能試圖對服飾與家電等貨品轉嫁關稅成本。

2月的能源通膨年增率僅為0.5%，汽油價格則滑落5.6%，但AAA的資料顯示，從美伊戰爭開打以來，美國汽油價格已上漲超過18%，達到每加侖3.54美元。分析師預期，能源價格將在3月大漲。

Fed密切追蹤的服務價格指標，則攀升0.4%，雖較1月減緩，但仍維持相對高檔。儘管央行官員強調在觀察通膨軌跡時，注意此一指標的重要性，但左右決策的數據主要還是預定13日公布的1月個人消費支出指數（PCE）。