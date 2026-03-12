快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

全球富豪榜 馬斯克最有錢、黃仁勳超越巴菲特排第八

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位。 路透
特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位。 路透

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8,390億美元，也是史上最有錢的人。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。

馬斯克以8,390億美元資產淨值位居全球首富，是史上首位資產突破8,000億美元的人，正朝成為全球第一位1兆美元富豪的里程碑邁進，他的身價高於這份榜單倒數693人的總和，甚至比亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克柏、甲骨文共同創辦人艾里森、波克夏董事長巴菲特的財富總額多出540億美元。

全球億萬富豪排名
全球億萬富豪排名

馬斯克的財富一年來暴增5,000億美元，主要受惠特斯拉股價上漲及旗下太空事業SpaceX計劃今年上市。

Google共同創辦人佩吉個人淨值2,570億美元，為全球第二，另一位Google共同創辦人布林以2,370億美元排名全球第三，亞馬遜創辦人貝佐斯是全球第四大富豪，資產淨值2,240億美元，Meta執行長祖克柏以2,220億美元身價，全球第五。

輝達執行長黃仁勳身價達1,540億美元，排名第八，高於「股神」波克夏董事長巴菲特，並且緊追在第七名的LV集團阿諾特與其家族，以及第六名的甲骨文創辦人艾里森之後。

加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬，淨資產估達1,100億美元，在富豪榜上名列第17，超過排名第19的微軟共同創辦人蓋茲（1,080億美元）。去年來趙長鵬財富激增470億美元。

美國總統川普的資產淨值增加27%，估計達65億美元。他在富豪榜上排名第645名。

祖克柏 黃仁勳 亞馬遜

延伸閱讀

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

史上最有錢！馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第八富豪超越巴菲特

富比世：郭台銘重登台灣首富 馬斯克以驚人財富蟬聯地表最有錢

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。