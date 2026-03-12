全球富豪榜 馬斯克最有錢、黃仁勳超越巴菲特排第八

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8,390億美元，也是史上最有錢的人。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。

馬斯克以8,390億美元資產淨值位居全球首富，是史上首位資產突破8,000億美元的人，正朝成為全球第一位1兆美元富豪的里程碑邁進，他的身價高於這份榜單倒數693人的總和，甚至比亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克柏、甲骨文共同創辦人艾里森、波克夏董事長巴菲特的財富總額多出540億美元。

全球億萬富豪排名

馬斯克的財富一年來暴增5,000億美元，主要受惠特斯拉股價上漲及旗下太空事業SpaceX計劃今年上市。

Google共同創辦人佩吉個人淨值2,570億美元，為全球第二，另一位Google共同創辦人布林以2,370億美元排名全球第三，亞馬遜創辦人貝佐斯是全球第四大富豪，資產淨值2,240億美元，Meta執行長祖克柏以2,220億美元身價，全球第五。

輝達執行長黃仁勳身價達1,540億美元，排名第八，高於「股神」波克夏董事長巴菲特，並且緊追在第七名的LV集團阿諾特與其家族，以及第六名的甲骨文創辦人艾里森之後。

加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬，淨資產估達1,100億美元，在富豪榜上名列第17，超過排名第19的微軟共同創辦人蓋茲（1,080億美元）。去年來趙長鵬財富激增470億美元。

美國總統川普的資產淨值增加27%，估計達65億美元。他在富豪榜上排名第645名。