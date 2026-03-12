美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

America First在10日的聲明中說，這座煉油廠將完全以美國頁岩油為原料運作，每年可煉製約6,000萬桶輕原油，預計第2季動工，並已與信實工業簽署一項為期20年的燃料銷售合約。不過，這項計畫預計耗資多達40億美元，需要額外募資才能完成。知情人士表示，信實工業和America First正就相關事宜進行磋商。煉油廠完成後將是1977年馬拉松石油公司在路易斯安那州的煉油設施投產後，美國首個重大煉油項目。

根據美國能源資訊局（EIA）資料，全美運作中的煉油廠共132座，多半於數十年前興建，主要用來處理多從委內瑞拉與加拿大來的重質原油。

另一方面，EIA數據顯示，美國去年原油出口年減3%至每日400萬桶，是2021年來首度下滑，主因對歐洲、亞洲和大洋洲等向來是美國原油最大市場的出口減少。

其中，對歐洲出口減少7%，可能因後者增加自石油輸出國組織（OPEC）進口；對中國大陸更銳減89%，該國過去兩年日益轉向常折價售油的中東和俄羅斯供應商。分析師說，美國石油出口下滑主因市場動態牽動，而非地緣政治衝突。但美國去年原油產量仍年增3%至每日1,360萬桶，創下新高。