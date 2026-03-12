美國房貸利率反彈 升至6.19%

中東衝突推升美國公債殖利率，而美國房貸利率也一反先前的下滑趨勢，上周出現去年9月以來最大升幅。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）11日公布，截至3月6日當周，30年期房貸合約利率上升10個基點至6.19%。在此之前，利率連續兩周處於2022年以來最低。

房貸利率攀升之際，美國10年期公債殖利率也陡然竄高。伊朗戰爭擾亂石油供應、引發通膨擔憂，帶動公債殖利率走升，公債殖利率與房貸利率走勢息息相關。

一些潛在買家眼看低利率持續數周，加上擔心購房融資成本會進一步上升，可能不再觀望。MBA衡量購房申請的指標上升7.8%，創1月初以來最大漲幅。MBA數據還顯示，再融資活動指數小幅上升，該指數今年來每周均走高，僅兩周除外。

隨著房價負擔能力的限制趨緩，市場出現回暖跡象。10日公布的數據顯示，美國2月中古屋銷量上升。但倘若住房融資成本持續走高，可能會在春季銷售旺季到來時抑制需求。

負擔能力預料是美國期中選舉的關鍵議題，川普當局推出一系列措施，力圖提振房市。川普並籲請國會禁止機構投資人，購買獨戶住宅。