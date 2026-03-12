快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

美國房貸利率反彈 升至6.19%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

中東衝突推升美國公債殖利率，而美國房貸利率也一反先前的下滑趨勢，上周出現去年9月以來最大升幅。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）11日公布，截至3月6日當周，30年期房貸合約利率上升10個基點至6.19%。在此之前，利率連續兩周處於2022年以來最低。

房貸利率攀升之際，美國10年期公債殖利率也陡然竄高。伊朗戰爭擾亂石油供應、引發通膨擔憂，帶動公債殖利率走升，公債殖利率與房貸利率走勢息息相關。

一些潛在買家眼看低利率持續數周，加上擔心購房融資成本會進一步上升，可能不再觀望。MBA衡量購房申請的指標上升7.8%，創1月初以來最大漲幅。MBA數據還顯示，再融資活動指數小幅上升，該指數今年來每周均走高，僅兩周除外。

隨著房價負擔能力的限制趨緩，市場出現回暖跡象。10日公布的數據顯示，美國2月中古屋銷量上升。但倘若住房融資成本持續走高，可能會在春季銷售旺季到來時抑制需求。

負擔能力預料是美國期中選舉的關鍵議題，川普當局推出一系列措施，力圖提振房市。川普並籲請國會禁止機構投資人，購買獨戶住宅。

伊朗戰爭 美國期中選舉 川普

為何與AI有關？10年期美債殖利率跌向4% 分析師揭關鍵原因

美元連三升 市場觀望聯準會會議結論

道瓊工業指數結束七連漲 蘋果、微軟等科技股走高

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

