快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

YouTube 躍全球最大娛樂媒體 廣告營收贏過好萊塢四巨頭總和

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
YouTube去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，躍居全球最大娛樂媒體。 路透
YouTube去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，躍居全球最大娛樂媒體。 路透

Google旗下串流平台YouTube去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。

根據研究公司MoffettNathanson估算，YouTube去年廣告營收達404億美元（約新台幣1.2兆），超過四大傳統媒體的總和378億美元，包含迪士尼、NBC環球、派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索（WBD）。不過，YouTube廣告營收仍遠不及Meta和自家母公司字母等科技巨頭。

根據尼爾森，YouTube去年1月在美國電視上的收視占比，高於前述四家媒體總和。而在付費串流服務中，唯一能與YouTube競爭的是Netflix，但後者電視收視占比為8.8%，仍不如YouTube的12.5%，且Netflix目前在廣告市場的影響力仍有限。

另一方面，YouTube去年訂閱營收近220億美元，主要來自YouTube TV、YouTube Premium與YouTube音樂，以及美式足球轉播服務NFL Sunday Ticket。

MoffettNathanson分析師指出，若不計入體驗事業，YouTube如今規模超越迪士尼，可視為全球最大媒體公司。YouTube去年總營收約620億美元，迪士尼媒體部門為609億美元。

廣告 傳統媒體 好萊塢

延伸閱讀

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

經典賽／愛爾達轉播收視較上屆增4成 中韓戰無意外衝第一

亞洲首艘迪士尼遊輪啟航！全球最長海上雲霄飛車、超萌達菲登場

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。