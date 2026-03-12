聽新聞
YouTube 躍全球最大娛樂媒體 廣告營收贏過好萊塢四巨頭總和
Google旗下串流平台YouTube去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。
根據研究公司MoffettNathanson估算，YouTube去年廣告營收達404億美元（約新台幣1.2兆），超過四大傳統媒體的總和378億美元，包含迪士尼、NBC環球、派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索（WBD）。不過，YouTube廣告營收仍遠不及Meta和自家母公司字母等科技巨頭。
根據尼爾森，YouTube去年1月在美國電視上的收視占比，高於前述四家媒體總和。而在付費串流服務中，唯一能與YouTube競爭的是Netflix，但後者電視收視占比為8.8%，仍不如YouTube的12.5%，且Netflix目前在廣告市場的影響力仍有限。
另一方面，YouTube去年訂閱營收近220億美元，主要來自YouTube TV、YouTube Premium與YouTube音樂，以及美式足球轉播服務NFL Sunday Ticket。
MoffettNathanson分析師指出，若不計入體驗事業，YouTube如今規模超越迪士尼，可視為全球最大媒體公司。YouTube去年總營收約620億美元，迪士尼媒體部門為609億美元。
