AT&T擬投資美國7.9兆元

AT&T表示，未來五年將投資美國逾2,500億美元（約新台幣7.9兆元），以擴大網路基建，並將在今年內招聘數千名技術員，加入其他數十家企業行列，在川普重返白宮後，承諾投資美國。

技術長雷格進一步表示，這項數字包含先前宣布的資本支出計畫，以及軟體和人事成本等營運經費。該公司將在這五年內擴大及加強其光纖和無線網路服務，「這些投資將為許多美國民眾創造就業，也將成為我們在全國各地進行投資的一部分」。

在去年川普的「大而美法案」通過後，AT&T就已透露將加速建造光纖基礎設施，並承諾從2026年起每年增加100萬名光纖客戶。該公司當時表示，這項法案預計將為其在2025至2027年間省下65億至80億美元稅額。