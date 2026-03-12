快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

AT&T擬投資美國7.9兆元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

AT&T表示，未來五年將投資美國逾2,500億美元（約新台幣7.9兆元），以擴大網路基建，並將在今年內招聘數千名技術員，加入其他數十家企業行列，在川普重返白宮後，承諾投資美國。

技術長雷格進一步表示，這項數字包含先前宣布的資本支出計畫，以及軟體和人事成本等營運經費。該公司將在這五年內擴大及加強其光纖和無線網路服務，「這些投資將為許多美國民眾創造就業，也將成為我們在全國各地進行投資的一部分」。

在去年川普的「大而美法案」通過後，AT&T就已透露將加速建造光纖基礎設施，並承諾從2026年起每年增加100萬名光纖客戶。該公司當時表示，這項法案預計將為其在2025至2027年間省下65億至80億美元稅額。

法案 白宮 基礎設施

延伸閱讀

光通訊股為何強漲 法人揭密新賽道

統一集團、AppWorks投資美國AI整合醫療營運平台新創Nitra

中磊公布2025 EPS 4.04元 樂觀看待今年營運 深耕超高速寬頻技術

英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。