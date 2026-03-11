聽新聞
輝達砸20億美元投資Nebius 加強發展AI資料中心

中央社／ 聖克拉拉11日綜合外電報導

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天宣布，將向AI雲端服務商Nebius投資20億美元，這進一步擴大輝達在AI企業和資料中心基礎設施領域的投資版圖。

路透社報導，輝達正加強投資AI生態系並擴展資料中心基礎設施，其中包含對相關客戶公司進行大量投資。

輝達執行長黃仁勳透過聲明表示：「Nebius正打造專為代理式時代設計的AI雲端。」

黃仁勳還說，此次合作會幫助Nebius擴大規模，以滿足全球日益增長的AI需求。

Nebius總部設於荷蘭首都阿姆斯特丹，該公司在美國掛牌的股票今天早盤價格飆漲超過10%。

