聽新聞
0:00 / 0:00
輝達砸20億美元投資Nebius 加強發展AI資料中心
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天宣布，將向AI雲端服務商Nebius投資20億美元，這進一步擴大輝達在AI企業和資料中心基礎設施領域的投資版圖。
路透社報導，輝達正加強投資AI生態系並擴展資料中心基礎設施，其中包含對相關客戶公司進行大量投資。
輝達執行長黃仁勳透過聲明表示：「Nebius正打造專為代理式時代設計的AI雲端。」
黃仁勳還說，此次合作會幫助Nebius擴大規模，以滿足全球日益增長的AI需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。