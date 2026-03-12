亞馬遜發債大籌資 衝刺AI 美元債吸引超額認購

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
亞馬遜10日共發行11種美元債券，並規劃11日額外發行歐元債 ，總計兩天籌資逾510億美元。（美聯社）

10日是美國史上公司債發行最熱絡的一天，美企計劃籌資將近650億美元，結果吸引投資人熱烈捧場，籌資金額超越預期。其中最引人注目的當屬亞馬遜（Amazon），除了發債規模之大，還有其目的是為籌建AI設施。

知情人士透露，亞馬遜10日共發行11種美元債券，預計籌資370億美元，以支應龐大的人工智慧（AI）投資之需。在吸引約1,230億美元的認購單後，亞馬遜最終提高發債規模，高於原估的250億至300億美元。亞馬遜營收多元，是吸引人的一大賣點。

消息人士透露，亞馬遜還打算再額外發行125億歐元（145億美元）的歐元債券，預定最快11日推出，總計兩天發債逾510億美元。

多家績優公司，包括Honeywell航太公司，以及豐田汽車和福特汽車的金融服務部門，也急著發債籌資，讓最近因中東爆發戰爭而大幅降溫的市場又熱絡起來。

10日發行的投資級公司債總值超過650億美元，超越2013年Verizon發債490億美元當天寫下的520億美元單日最高紀錄。

Allspring全球投資公司固定收益資深交易員柯雷格說：「敲定這些交易的機會窗口愈來愈窄。一旦情勢較穩定，資本市場參與者實在必須跳進來。」

亞馬遜發行債券，凸顯大型科技公司為籌資建AI基礎設施，又興起一波發債熱潮。

亞馬遜去年11月籌得150億美元，是三年來首次發行美國公司債。在此同時，甲骨文（Oracle）上個月籌資250億美元；Google母公司Alphabet也透過發行美元、英鎊和瑞郎面值的債券，總籌資規模超過300億美元。

科技集團紛紛砸錢投資AI基礎建設，已引起投資人顧慮，與Anthropic和OpenAI相關資本投資尤其備受關切。這些AI新創公司至今仍無利可圖，未來展望也不明。

但亞馬遜執行長賈西上月表示，對自家資料中心的算力需求預測有信心，並打算在客製化AI晶片、機器人和低軌衛星等領域擴大投資。他在盈餘法說會上告訴投資人：「我們將在此積極投資...我們會成為這個領域的領導者。」

今年來，亞馬遜股價跌幅超過7%，但表現優於甲骨文和微軟。

