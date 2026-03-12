聽新聞
大宗商品運輸卡關 晶片、金屬、糧食生產受衝擊
荷莫茲海峽運輸實質停擺，不只衝擊能源供應，也干擾全球大宗商品貿易，影響所及包括氦氣和溴、硫磺等，威脅晶片、金屬、糧食等生產，遑論油價上漲可能連帶推升眾多產品價格。
美國地質調查局（USGS）的數據顯示，卡達供應全球三分之一以上的氦氣，伊朗攻擊天然氣樞紐Ras Laffan後，當地氦氣生產受擾。氦氣用於晶片製造過程中的散熱，也用於微影技術等領域，目前沒有可行的替代品。
Kornbluth氦氣顧問公司總裁考恩布魯斯估計，若荷莫茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將從市場消失。
他說，現在「愈來愈難想像」全球不會面臨「至少」兩到三個月的氦氣停產，而氦氣供應鏈需要四到六個月才能「恢復正常」。
溴是另一個受關注的晶片製造材料，根據USGS數據，全球約三分之二的溴產量來自以色列和約旦。
硫磺供應同樣受阻，這種石油與天然氣煉製過程的副產品，對晶片、肥料、化學品與金屬加工等產業至關重要。在半導體領域，業者使用硫酸清洗晶圓，並依賴氦氣在製造過程中為設備降溫，在金屬產業，硫酸被用於「浸出法」溶出銅、鎳等金屬，肥料產業更約占全球硫磺需求的60%。
商業情報機構CRU集團指出，波斯灣地區占全球硫磺出口量的45%，全球三大硫磺進口國摩洛哥、中國大陸與印尼，至少有一半以上需求來自中東。
