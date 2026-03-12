快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

聽新聞
0:00 / 0:00

大宗商品運輸卡關 晶片、金屬、糧食生產受衝擊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

荷莫茲海峽運輸實質停擺，不只衝擊能源供應，也干擾全球大宗商品貿易，影響所及包括氦氣和溴、硫磺等，威脅晶片、金屬、糧食等生產，遑論油價上漲可能連帶推升眾多產品價格。

美國地質調查局（USGS）的數據顯示，卡達供應全球三分之一以上的氦氣，伊朗攻擊天然氣樞紐Ras Laffan後，當地氦氣生產受擾。氦氣用於晶片製造過程中的散熱，也用於微影技術等領域，目前沒有可行的替代品。

Kornbluth氦氣顧問公司總裁考恩布魯斯估計，若荷莫茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將從市場消失。

他說，現在「愈來愈難想像」全球不會面臨「至少」兩到三個月的氦氣停產，而氦氣供應鏈需要四到六個月才能「恢復正常」。

溴是另一個受關注的晶片製造材料，根據USGS數據，全球約三分之二的溴產量來自以色列和約旦。

硫磺供應同樣受阻，這種石油與天然氣煉製過程的副產品，對晶片、肥料、化學品與金屬加工等產業至關重要。在半導體領域，業者使用硫酸清洗晶圓，並依賴氦氣在製造過程中為設備降溫，在金屬產業，硫酸被用於「浸出法」溶出銅、鎳等金屬，肥料產業更約占全球硫磺需求的60%。

商業情報機構CRU集團指出，波斯灣地區占全球硫磺出口量的45%，全球三大硫磺進口國摩洛哥、中國大陸與印尼，至少有一半以上需求來自中東。

以色列 晶片

延伸閱讀

戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈

戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

戰火燒到晶片產業？關鍵氣體供應恐斷鏈 半導體需求面臨新風險

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

相關新聞

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。