平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

各國「護油」 大陸溢價採購

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

中東衝突導致荷莫茲海峽運輸持續中斷，世界各國紛紛加強「護油」行動，中國大陸傳不惜溢價也要採購加拿大原油，包括東南亞在內亞洲多國研擬擴大補貼燃料，鼓勵民眾周休三日與共乘汽車，以節省燃料。

從加國跨山油管（Trans Mountain）裝貨上船、銷往中國大陸的原油，比布蘭特原油溢價0.8美元，為Argus媒體公司2024年開始提供這類報價以來首見。過去兩周來，從亞伯達省出口的原油至少已被初步訂購五艘運往大陸，這些油輪租賃者包括大陸貿易商聯合石化、殼牌及埃克森美孚。

這些發展也暗示，船運業者現在願意以更高現貨費用運輸原油。跨山油管原油目前的運輸成本約每桶10美元，遠高於稍早之前的5.8美元。為了把握商機，加拿大正在探索增產原油的選項，美國也調高明年產量預測。

同時，菲律賓下令許多政府辦公室周休三日，並僅開放必要的差旅；泰國已要求多數部會員工遠距上班；越南也動用燃料穩定基金，緩和汽柴油價格大漲壓力，並鼓勵遠距上班，或搭大眾運輸工具與共乘服務。

南韓也正考慮研擬追加預算，延長調降燃料稅，以緩解油價衝擊；印度已援引緊急全力調整液化石油氣（LPG）供應，優先供給一般家庭。

東南亞 液化石油氣 菲律賓

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

戰火下柴油首當其衝！供應恐少400萬桶 全球經濟放緩 煉油廠賺翻

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

