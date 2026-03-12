各國「護油」 大陸溢價採購

中東衝突導致荷莫茲海峽運輸持續中斷，世界各國紛紛加強「護油」行動，中國大陸傳不惜溢價也要採購加拿大原油，包括東南亞在內亞洲多國研擬擴大補貼燃料，鼓勵民眾周休三日與共乘汽車，以節省燃料。

從加國跨山油管（Trans Mountain）裝貨上船、銷往中國大陸的原油，比布蘭特原油溢價0.8美元，為Argus媒體公司2024年開始提供這類報價以來首見。過去兩周來，從亞伯達省出口的原油至少已被初步訂購五艘運往大陸，這些油輪租賃者包括大陸貿易商聯合石化、殼牌及埃克森美孚。

這些發展也暗示，船運業者現在願意以更高現貨費用運輸原油。跨山油管原油目前的運輸成本約每桶10美元，遠高於稍早之前的5.8美元。為了把握商機，加拿大正在探索增產原油的選項，美國也調高明年產量預測。

同時，菲律賓下令許多政府辦公室周休三日，並僅開放必要的差旅；泰國已要求多數部會員工遠距上班；越南也動用燃料穩定基金，緩和汽柴油價格大漲壓力，並鼓勵遠距上班，或搭大眾運輸工具與共乘服務。

南韓也正考慮研擬追加預算，延長調降燃料稅，以緩解油價衝擊；印度已援引緊急全力調整液化石油氣（LPG）供應，優先供給一般家庭。