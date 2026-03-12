海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

根據外電，全球貨櫃輪龍頭地中海航運開出美伊戰事後貨櫃航商調漲運價第一槍，已經向客戶發出通知，歐洲線每FEU櫃（40呎櫃）綜合費率附加費（GRI）要加收2,000美元。按照當前亞洲到歐洲貨櫃運價概估，若GRI漲價成功，整體亞歐貨櫃海運航線漲幅恐超過一倍。

貨櫃海運價漲價概況

業內人士指出，貨櫃輪歐洲線運價加計GRI後，下周起每櫃恐直接漲到3,000-4,000美元，合理推測所有貨櫃航商近期將陸續宣布漲價計畫。

此外，針對北美貨櫃海運長約，貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財指出，今年3月才剛落幕的「泛太平洋海運大會」（TPM）討論後未定案，原本大型通路商（貨主）想要調降運價，但隨美伊開打，航商完全沒有讓價空間，因此暫時遭到擱置；預計4月中雙方將簽訂最後協議的長約，估年度長約漲價幅度在15%-20%間。

物流業者指出，荷莫茲海峽被封鎖，美伊戰火升級阻斷紅海航線，塞港已經爆發，全球海運市場歐、美雙線告急，恐釀紅海2.0危機；尤其印度西岸出現船公司先把要進中東的貨櫃卸櫃，更會造成貨櫃使用時間拉長。

由於中東地區航路、港口停擺，歐洲主要港口塞港嚴重，影響全球運力約5%到10%，中東到歐洲的鐵路、河運等複合物流需求將會增加，但德國也在修鐵路，整個供應鏈運作時間又拉長10-15天，再來亞洲區恐怕會開始缺櫃，屆時海運市場又將有新的挑戰。