LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

彭博資訊分析Kpler的航運追蹤數據後發現，過去五天來都沒有滿載的LNG運輸船，離開卡達Ras Laffan設施，從2月28日美國和以色列聯手空襲伊朗以來，也沒有任何LNG運輸船穿越荷莫茲海峽。整體而言，中東地區目前LNG停工量，約占全球LNG供應的20%。

LNG爭奪戰現況

仰賴荷莫茲海峽運輸油氣的亞洲國家，壓力日益沉重，紛紛加價「搶氣」，印度、孟加拉和泰國等買家已轉向現貨市場鞏固供應，3月交貨的LNG已經售罄，買家轉向採購4月交貨的LNG。

彭博數據顯示，自2月28日起，至少有八批最初要銷往歐洲的LNG，已更改航線轉運向亞洲，而且這趨勢在最近幾天更為加速，顯示歐洲與亞洲正更激烈爭搶LNG貨源。

北亞的LNG價格基準指標Japan-Korea Marker現貨價格指數顯示，4月交貨的LNG價格為每百萬英熱單位（Btu）24.80美元，比2月27日漲了一倍多。亞洲部分地區未來幾個月將進入夏季，勢將增加空調使用量，但歐洲也需要以LNG回補天然氣庫存。

Rystad能源公司分析師烏亭表示，「如果這種情況持續數月，並一直拖延到夏季，就將沒有足夠的替代LNG來源，以滿足全球市場」，「另外兩個主要供應來源美國和澳洲，產能都已滿載，幾乎沒有提高利用率的空間」。

荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師施蜜特指出，卡達LNG停產每持續一周，原先預期的過剩量就會減少150萬噸，也就是約再過五周，市場就會轉向供應短缺，「即使美國的供應流量增加，市場現在仍將面臨供應短缺」。