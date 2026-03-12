LNG吃緊！亞歐爆「搶氣」大戰 專家估五周後市場面臨短缺

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久。 路透
天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG）的時間，至少已是2008年來最久，各國「搶氣」大戰愈演愈烈，亞洲現貨LNG價格大漲，促使愈來愈多原定運往歐洲的LNG運輸船，正轉往亞洲而去。

彭博資訊分析Kpler的航運追蹤數據後發現，過去五天來都沒有滿載的LNG運輸船，離開卡達Ras Laffan設施，從2月28日美國和以色列聯手空襲伊朗以來，也沒有任何LNG運輸船穿越荷莫茲海峽。整體而言，中東地區目前LNG停工量，約占全球LNG供應的20%。

LNG爭奪戰現況
仰賴荷莫茲海峽運輸油氣的亞洲國家，壓力日益沉重，紛紛加價「搶氣」，印度、孟加拉和泰國等買家已轉向現貨市場鞏固供應，3月交貨的LNG已經售罄，買家轉向採購4月交貨的LNG。

彭博數據顯示，自2月28日起，至少有八批最初要銷往歐洲的LNG，已更改航線轉運向亞洲，而且這趨勢在最近幾天更為加速，顯示歐洲與亞洲正更激烈爭搶LNG貨源。

北亞的LNG價格基準指標Japan-Korea Marker現貨價格指數顯示，4月交貨的LNG價格為每百萬英熱單位（Btu）24.80美元，比2月27日漲了一倍多。亞洲部分地區未來幾個月將進入夏季，勢將增加空調使用量，但歐洲也需要以LNG回補天然氣庫存。

Rystad能源公司分析師烏亭表示，「如果這種情況持續數月，並一直拖延到夏季，就將沒有足夠的替代LNG來源，以滿足全球市場」，「另外兩個主要供應來源美國和澳洲，產能都已滿載，幾乎沒有提高利用率的空間」。

荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師施蜜特指出，卡達LNG停產每持續一周，原先預期的過剩量就會減少150萬噸，也就是約再過五周，市場就會轉向供應短缺，「即使美國的供應流量增加，市場現在仍將面臨供應短缺」。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

海運告急！紅海危機2.0浮現 航運巨頭地中海喊漲附加費

全球海運市場告急，恐釀紅海危機2.0。國內指標貨攬業者指出，美伊戰事讓中東地區大塞港，並外溢到歐洲港口，阿姆斯特丹、漢堡兩大港口塞港嚴重；航運巨頭地中海航運（MSC）已喊漲附加費，預估國內航商也將跟進。

美2月CPI 符合預期 Fed按兵不動將持續更久

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映美伊戰事爆發後油市的動盪。專家表示，隨著通膨壓力可能隨中東衝突升溫而加劇，聯準會（Fed）可能按兵不動更久。

私募信貸市場警報又響 引發類次貸危機憂慮

全球私募信貸市場流動性的壓力測試持續升高，摩根大通（JPMorgan）傳出下調私募信貸基金部分貸款的估值，之後又緊縮部分相關貸款。另外，Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，是私募信貸業面臨壓力的最新跡象，也引發市場擔心，這波動盪是否為類似2007年次貸危機爆發前的早期警訊。

美要建新煉油廠 印度助力

美國總統川普10日表示，在印度信實工業投資協助下，America First煉油公司（America First Refining）將在德州布朗斯維爾興建美國50年來首座全新煉油廠，他並稱這是「美國工人、能源和南德州人民的一大勝利」。

