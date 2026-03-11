同意釋出4億桶原油！IEA通過「史上最大釋油案」 但油價變化不大

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油。路透
國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油。路透

國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油，規模寫該組織史上之最，以應對伊朗戰爭導致的原油供給中斷，但油價未有太多反應。

IEA在聲明稿表示，32個成員國將在適當狀況的時程內，提供緊急儲油給市場。IEA執行長畢羅（Fatih Birol）說：「我們面臨的油市挑戰，規模前所未見，很高興IEA成員國以規模空前的共同緊急行動，加以回應」，「石油市場是國際性的，因此面臨重大干擾的回應也須為國際性」，「能源安全是IEA的成立使命，樂見IEA成員團結一心，共同採取決定性行動。」

IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存，暗示將釋出約20%-30%的儲油。不過，市場認為IEA大規模釋出戰略儲油，可能只是短暫緩解供應壓力，長期效果有限，因為遠不足以彌補伊朗衝突所造成的每日2,500萬桶潛在損失，而且各國提取戰略儲油的速度也有其限制，在2022年的最大規模協調釋出期間，每天最大供應速度約為120萬桶，但這回中東供應中斷的規模大多了。

過去IEA釋出儲油的效果好壞參半，2022年釋出時，市場最初反應反而是油價上漲約20%；成功案例則是在1991年伊拉克入侵科威特時，IEA協調釋出戰略儲油，有效促使油價回落。

伊朗戰爭 伊拉克 油價 規模

相關新聞

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

美股早盤／油價重回90美元、四大指數漲跌互見 甲骨文飆14%

據傳國際能源總署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，不過中東又有三艘船艦遇襲，布蘭特再次站上每桶90美元，美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。

美2月CPI年增2.4%符合市場預期 但統計時尚未爆發美伊戰爭

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映後續美伊戰事爆發後油市的動盪。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。





中東戰火推升燃料成本 亞太航空業者相繼調漲票價

受中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司已紛紛調漲票價或很快將跟進，以反映...

