同意釋出4億桶原油！IEA通過「史上最大釋油案」 但油價變化不大

國際能源署（IEA）11日同意釋出4億桶原油，規模寫該組織史上之最，以應對伊朗戰爭導致的原油供給中斷，但油價未有太多反應。

IEA在聲明稿表示，32個成員國將在適當狀況的時程內，提供緊急儲油給市場。IEA執行長畢羅（Fatih Birol）說：「我們面臨的油市挑戰，規模前所未見，很高興IEA成員國以規模空前的共同緊急行動，加以回應」，「石油市場是國際性的，因此面臨重大干擾的回應也須為國際性」，「能源安全是IEA的成立使命，樂見IEA成員團結一心，共同採取決定性行動。」

IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存，暗示將釋出約20%-30%的儲油。不過，市場認為IEA大規模釋出戰略儲油，可能只是短暫緩解供應壓力，長期效果有限，因為遠不足以彌補伊朗衝突所造成的每日2,500萬桶潛在損失，而且各國提取戰略儲油的速度也有其限制，在2022年的最大規模協調釋出期間，每天最大供應速度約為120萬桶，但這回中東供應中斷的規模大多了。

過去IEA釋出儲油的效果好壞參半，2022年釋出時，市場最初反應反而是油價上漲約20%；成功案例則是在1991年伊拉克入侵科威特時，IEA協調釋出戰略儲油，有效促使油價回落。