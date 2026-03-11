快訊

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）11日說，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。 路透

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

該司令部發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）在聲明中指出，德黑蘭如今政策將是「打擊再打擊」（strike upon strike）。

他說，德黑蘭「不會允許哪怕一公升石油」經由荷莫茲海峽運往美國以色列及其盟友，「任何駛向這些國家的船隻或油輪，都將成為合法打擊目標」。

佐爾法加里表示，「準備迎接每桶200美元的油價，因為油價取決於區域安全，而這正是你們所破壞的」。

稍早，美軍表示，在美國總統川普警告伊朗不要在該海域「布設任何水雷」後，美方已在當地擊沉16艘伊朗布雷船。 

美股早盤／油價重回90美元、四大指數漲跌互見 甲骨文飆14%

據傳國際能源總署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，不過中東又有三艘船艦遇襲，布蘭特再次站上每桶90美元，美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。

美2月CPI年增2.4%符合市場預期 但統計時尚未爆發美伊戰爭

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映後續美伊戰事爆發後油市的動盪。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

中東戰火推升燃料成本 亞太航空業者相繼調漲票價

受中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司已紛紛調漲票價或很快將跟進，以反映...

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

Google旗下串流平台YouTube，去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。

