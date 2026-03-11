「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

該司令部發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）在聲明中指出，德黑蘭如今政策將是「打擊再打擊」（strike upon strike）。

他說，德黑蘭「不會允許哪怕一公升石油」經由荷莫茲海峽運往美國、以色列及其盟友，「任何駛向這些國家的船隻或油輪，都將成為合法打擊目標」。

佐爾法加里表示，「準備迎接每桶200美元的油價，因為油價取決於區域安全，而這正是你們所破壞的」。

稍早，美軍表示，在美國總統川普警告伊朗不要在該海域「布設任何水雷」後，美方已在當地擊沉16艘伊朗布雷船。