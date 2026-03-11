中東戰火推升燃料成本 亞太航空業者相繼調漲票價

快訊

中央社／ 東京11日綜合外電報導
中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司已紛紛調漲票價或很快將跟進，以反映日益沈重的成本壓力。

法新社報導，根據基準普氏指數（Platts index），航空燃油平均世界價格9日來到每桶173.91美元，近乎1月的2倍，也遠高於原油價格

中東戰火導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）貿易受阻，該航道承載全球約20%的石油產量。美國能源情報署（EIA）數據顯示，亞太地區受創最深，因通過荷莫茲海峽的石油天然氣中有超過80%銷往亞洲市場。

印度航空（Air India）昨天宣布調高燃油附加費。印度航空指出，3月初以來，供應中斷已造成航空燃油（ATF）價格飆漲。航空燃油占航空公司營運成本近40%。

隨著3月燃油價格較前2個月平均價格翻倍，香港的國泰航空（Cathay Pacific）今天也宣布調高附加費。

印度廉航香料航空（SpiceJet）創辦人辛赫（AjaySingh）則在接受彭博（Bloomberg）訪問時呼籲政府考慮減稅，並警告若油價持續飆升，不排除將部分機隊停飛。

澳洲航空（Qantas）則在聲明中指出，儘管已採取避險措施，但過去2週航空燃油成本暴漲150%，將針對不同航線調漲票價。

泰國航空（Thai Airways）財務主管魯特（RutRugsumruad）則向投資人表示，因應燃油價格的不確定性，票價有10%至15%的上調空間。

不過，泰航發言人告訴法新社，目前機票價格暫時固定，將視供需情況調整。

歐洲方面，北歐航空公司（SAS）在中東戰爭爆發之初，已率先宣布「暫時性」漲價。

其他航空業者像是法荷航集團（Air France-KLM）與德國漢莎航空（Lufthansa）因事先採取避險措施，目前受影響程度相對較輕。

