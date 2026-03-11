Google Cloud完成收購Wiz 提供AI驅動資安平台

快訊

中央社／ 台北11日電

雲端運算服務Google Cloud今天宣布，已完成對雲端與人工智慧（AI）安全平台Wiz的收購，Wiz品牌將被保留並整合雙方優勢，提供一個由AI驅動的資安平台，協助保護雲端及混合環境的安全，並加速威脅的預防、偵測與回應能力。

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）在官方部落格發文指出，隨著此次收購，雙方將共同提供一個AI驅動的資安平台，結合Google的威脅情報、資安營運，以及Wiz的雲端與AI安全平台，以達成偵測、預防和應對所有環境中的威脅。

庫里安表示，此舉將賦能Google Cloud的客戶與合作夥伴，在強化企業系統安全性的同時，降低維護地端及多雲環境安全控制的成本。

他強調，資安是企業整體的課題，客戶需要能跨雲運作的解決方案，因此Google Cloud將持續履行這項承諾，包括讓Wiz持續支援多雲環境。

