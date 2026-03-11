美股早盤／油價重回90美元、四大指數漲跌互見 甲骨文飆14%

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。法新社
據傳國際能源總署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，不過中東又有三艘船艦遇襲，布蘭特再次站上每桶90美元，美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.22%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數漲1%。

台積電ADR衝高1.6%。輝達攀升0.9%，該公司將對（AI）雲端服務商Nebius投資20億美元，共同發展建造AI資料中心，Nebius大漲14%。

美國2月消費者物價指數年增2.4%，符合預期。但TradeStation的羅素（David Russell）說，通膨數據帶來一絲安慰，但近來能源價格暴衝，讓這份報告成了「過往遺跡」，投資人和聯準會（Fed）身處未知領域，從油價與荷莫茲海峽通行狀況尋找線索。

11日有三艘貨船在伊朗沿岸遇襲，為伊朗戰火爆發以來，攻擊最猛烈的日子之一。與此同時，IEA提議釋出3億-4億桶原油，數量之多前所未見，而且七大工業國組織（G7）領袖稍晚將開會討論是否釋出原油。

高盛估計，出口受阻的原油每日達1,540萬桶，IEA提案能抵銷12天的原油運量。不過要是戰火長期持續，價格會繼續居高不下。

BMO資本市場的林金（Ian Lyngen）說：「能源交易者明顯不相信，釋出4億桶的緊急原油儲備，足以抑制近期的能源價格，市場焦點仍在荷莫茲海峽的最新發展。」

甲骨文衝高14%，該公司上季營收和獲利均優於預期，並上調年度營收展望。

「一公升石油也不放行！」 伊朗：準備迎接200美元油價

BBC報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部發言人表示，伊朗「對等打擊」（reciprocal strikes）的政策已經結束。

美2月CPI年增2.4%符合市場預期 但統計時尚未爆發美伊戰爭

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映後續美伊戰事爆發後油市的動盪。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

中東戰火推升燃料成本 亞太航空業者相繼調漲票價

受中東戰爭引發航空燃油價格飆升影響，包括澳洲航空、印度航空及國泰航空在內的亞太航空公司已紛紛調漲票價或很快將跟進，以反映...

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

Google旗下串流平台YouTube，去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。

