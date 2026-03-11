聽新聞
美2月CPI年增2.4%符合市場預期 但統計時尚未爆發美伊戰爭
美國2月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期，不過，這份數據並未反映後續美伊戰事爆發後油市的動盪。
美國勞工部統計局11日公布，2月整體CPI月增率為0.3%、年增率為2.4%，均符合市場預期。扣掉糧食與能源價格的核心CPI，月增率與年增率分別為0.2%與2.5%，也與市場預期相同。
整體CPI的年增率2.4%，與1月相同，反映通膨雖然仍高於聯準會（Fed）設定的2%目標，但並未惡化。
