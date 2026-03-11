快訊

網紅分潤55%、YouTube去年廣告大賺400億美元 成「媒體之王」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
YouTube去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。美聯社
Google旗下串流平台YouTube，去年廣告營收超越多家好萊塢媒體巨頭的總和，擠下迪士尼，躍居全球最大娛樂媒體。

根據研究公司MoffettNathanson估算，YouTube去年廣告營收達404億美元，超過四大傳統媒體的總和378億美元，包含迪士尼、NBC環球、派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和華納兄弟探索（WBD）。不過，YouTube廣告營收仍遠不及Meta和自家母公司字母等科技巨頭。

MoffettNathanson分析師指出，若不計入體驗事業，YouTube如今規模超越迪士尼，可被視為全球最大媒體公司。YouTube去年總營收約620億美元，迪士尼媒體部門為609億美元。

YouTube為強化平台內容，將一部分的廣告營收分享給創作者，通常是標準影片的55%廣告收入。據傳這種分潤模式協助YouTube打造龐大的創作者生態系，且確保持續有引人入勝的內容。

廣告不是YouTune唯一的收入來源，YouTube去年訂閱營收近220億美元，主要來自YouTube TV、YouTube Premium與YouTube音樂，以及美式足球轉播服務NFL Sunday Ticket。YouTube現有約1,000萬名訂閱戶，有望在未來數年超越美國付費電視龍頭如Charter和Comcast。

根據尼爾森，YouTube 1月在美國電視的收視占比，也高於前述四家媒體的總和。而在付費串流服務中，唯一能與YouTube競爭的是Netflix，但後者的電視收視占比為8.8%，仍不如YouTube的12.5%，且Netflix目前在廣告市場的影響力仍有限。

對好萊塢傳統媒體而言，更令人擔憂的是，隨著人工智慧（AI）生成影片與短影音內容大量湧現，YouTube可能占據獨特優勢。MoffettNathanson說，YouTube大舉投資AI工具，讓創作者能更快製作並發布內容，將成為推動成長的重要因素。

該公司分析師表示，「未來幾年，幾乎沒有任何一項我們追蹤的資產能像YouTube一樣，同時受惠於科技與媒體產業所面臨的結構性順風與逆風」，它是「少數幾家」在AI時代反而會變得更強大的媒體公司之一。

