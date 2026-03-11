IEA出手！擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

2026-03-10 23:17