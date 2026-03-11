聽新聞
IEA出手！擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出
路透11日報導，兩位知悉國際能源總署（IEA）討論情況的消息人士當天說，IEA將於台灣時間今晚9時，宣布關於釋出戰略儲備石油的建議，此次釋放總量可能達到4億桶。IEA尚未對此置評。
另外，日本首相高市早苗11日已說，日本計畫釋出15天用量的民間石油儲備，與一個月用量的國有石油儲備。
高市說，日本並未等待IEA就協調國際庫存釋出做出正式決定，已率先決定最快16日釋出戰略儲備，以緩解國際能源市場的供需緊張。
另據德國德通社（DPA）11日報導，由於伊朗衝突導致能源價格上漲，德國將釋出部分石油儲備；德國經濟部長萊歇將於當地約中午時，在柏林舉行的例行內閣會議後發表相關聲明。
奧地利經濟部長哈特曼斯多費爾（Wolfgang Hattmannsdorfer）則已在記者會說，奧國將參與IEA成員國預料11日稍晚批准的戰略儲備石油釋出計畫，正式決定當天稍後將公布。
