傳IEA將釋石油儲備 油價卻攀漲…亞股普遍收高

亞洲股市今天普遍收高，媒體披露國際能源總署（IEA）考慮釋出史上最大規模石油儲備，但投資人評估日益升高的石油供應疑慮，國際油價恢復攀漲。

美國與以色列上月底聯手打擊伊朗，德黑蘭當局隨後對波斯灣目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同關閉，國際原油市場陷入劇烈波動。

市場憂心中東衝突歹戲拖棚，恐衝擊能源供應，國際油價9日一度逼近每桶120美元，創下2022年以來新高。天然氣價格也飆漲。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣稱對伊朗戰爭「很快就會結束」，加上七大工業國集團（G7）傳出考慮動用戰備儲油，國際油價一度回跌。

「華爾街日報」引述知情官員的話報導，國際能源總署已提議釋出史上最大規模的石油儲備，以平抑飆升的油價。G7能源部長今天也表示，已準備好與IEA協調採取「一切必要措施」。

Forex.com分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）指出，市場最大的疑問在區域（波灣）能源流動能否恢復正常，荷莫茲海峽仍是關鍵所在。在確認航道安全與波灣產量趨穩前，油價難以大幅回落。

亞股今天普遍上揚，台北股市表現強勁，收盤漲逾4%，東京與首爾股市收盤漲逾1%，上海、雪梨、威靈頓、新加坡及曼谷股市也收高。香港和雅加達股市則是收低。