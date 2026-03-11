快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

傳IEA將釋石油儲備 油價卻攀漲…亞股普遍收高

中央社／ 香港11日綜合外電報導
美國與以色列上月底聯手打擊伊朗，德黑蘭當局隨後對波斯灣目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽形同關閉，國際原油市場陷入劇烈波動。路透
美國與以色列上月底聯手打擊伊朗，德黑蘭當局隨後對波斯灣目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽形同關閉，國際原油市場陷入劇烈波動。路透

亞洲股市今天普遍收高，媒體披露國際能源總署（IEA）考慮釋出史上最大規模石油儲備，但投資人評估日益升高的石油供應疑慮，國際油價恢復攀漲。

美國與以色列上月底聯手打擊伊朗，德黑蘭當局隨後對波斯灣目標展開報復，重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同關閉，國際原油市場陷入劇烈波動。

市場憂心中東衝突歹戲拖棚，恐衝擊能源供應，國際油價9日一度逼近每桶120美元，創下2022年以來新高。天然氣價格也飆漲。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣稱對伊朗戰爭「很快就會結束」，加上七大工業國集團（G7）傳出考慮動用戰備儲油，國際油價一度回跌。

「華爾街日報」引述知情官員的話報導，國際能源總署已提議釋出史上最大規模的石油儲備，以平抑飆升的油價。G7能源部長今天也表示，已準備好與IEA協調採取「一切必要措施」。

Forex.com分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）指出，市場最大的疑問在區域（波灣）能源流動能否恢復正常，荷莫茲海峽仍是關鍵所在。在確認航道安全與波灣產量趨穩前，油價難以大幅回落。

亞股今天普遍上揚，台北股市表現強勁，收盤漲逾4%，東京與首爾股市收盤漲逾1%，上海、雪梨、威靈頓、新加坡及曼谷股市也收高。香港和雅加達股市則是收低。

德黑蘭 雅加達 油價 石油 亞股 國際能源總署

延伸閱讀

IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

台股暴漲千點、油價走弱 台塑化漲勢結束了嗎？

油價多空拉鋸 IEA擬提出「史上最大規模」釋油方案 投資人評估效果

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

相關新聞

伊朗戰爭教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能是「戰略錯誤」

歐盟執委員會主席范德賴恩10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

傳IEA將釋石油儲備 油價卻攀漲…亞股普遍收高

亞洲股市今天普遍收高，媒體披露國際能源總署（IEA）考慮釋出史上最大規模石油儲備，但投資人評估日益升高的石油供應疑慮，國...

IEA擬釋出4億桶石油戰略儲備 日、德、奧都將釋出

路透11日報導，兩位知悉國際能源總署（IEA）討論情況的消息人士當天說，IEA將於台灣時間今晚9時，宣布關於釋出戰略儲備石油的建議，此次釋放總量可能達到4億桶。IEA尚未對此置評。

伊朗戰火未歇…恐衝擊韓企3億美元中東工程款項 建案或長期停滯

伊朗戰事持續，南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款，即動工超過一年後仍未付款，在寒氣海外的整體長期未收款項當中，比重接近七成。

南韓政府致力發展AI產業 目標與美、中並列3強

南韓正積極發展AI產業，總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。