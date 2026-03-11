伊朗戰爭教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能是「戰略錯誤」
歐盟執委員會主席范德賴恩10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。
范德賴恩說，這次伊朗戰事明顯點出歐洲依賴化石燃料進口的弱點，「在化石燃料上，我們完全依賴昂貴且高度波動的進口。這正使我們相對其他區域處於結構上的劣勢」。她說，在1990年，歐洲三分之一電力來自核能，如今該比率僅接近15%。
范德賴恩在峰會上宣布設立規模2億歐元的基金，用於歐洲核能創新。她說，目標是要在2030年時，於歐盟各地推行小型模組化反應爐（SMR），並協調成員國之間的法規。
德國之聲等外媒10日報導，與發電量約為1萬MW（千瓩） 的傳統反應爐不同，SMR發電量約300MW，但由於可在工廠大規模生產，價格更實惠且生產速度更快。
2011年日本311強震引發福島核災後，德國是積極逐步縮減核電的國家之一，法國則持續接納核電技術，如今核電占法國發電量三分之二以上。
法國總統馬克宏在這次峰會說，核能是兼顧能源主權與脫碳的關鍵，「我們可從當前地緣政治環境看到這點：當我們太依賴化石燃料等碳氫化合物，它們可能會成為施壓、甚至是破壞穩定的工具」。
近年，法國大部分天然鈾來自哈薩克、 澳洲，以及非洲納米比亞和政治動盪的尼日。根據歐洲核能單位「原子聯營組織」的最近期的數據，2024年，加拿大提供歐盟34%天然鈾，其次是哈薩克提供24%、俄羅斯提供約15%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。