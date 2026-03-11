快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
歐盟執委會主席范德賴恩10日在巴黎國際原子能總署（IAEA）核能峰會演說。美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩10日在巴黎國際原子能總署（IAEA）核能峰會演說。美聯社

歐盟執委員會主席范德賴恩10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

范德賴恩說，這次伊朗戰事明顯點出歐洲依賴化石燃料進口的弱點，「在化石燃料上，我們完全依賴昂貴且高度波動的進口。這正使我們相對其他區域處於結構上的劣勢」。她說，在1990年，歐洲三分之一電力來自核能，如今該比率僅接近15%。

范德賴恩在峰會上宣布設立規模2億歐元的基金，用於歐洲核能創新。她說，目標是要在2030年時，於歐盟各地推行小型模組化反應爐（SMR），並協調成員國之間的法規。

德國之聲等外媒10日報導，與發電量約為1萬MW（千瓩） 的傳統反應爐不同，SMR發電量約300MW，但由於可在工廠大規模生產，價格更實惠且生產速度更快。

2011年日本311強震引發福島核災後，德國是積極逐步縮減核電的國家之一，法國則持續接納核電技術，如今核電占法國發電量三分之二以上。

法國總統馬克宏在這次峰會說，核能是兼顧能源主權與脫碳的關鍵，「我們可從當前地緣政治環境看到這點：當我們太依賴化石燃料等碳氫化合物，它們可能會成為施壓、甚至是破壞穩定的工具」。

近年，法國大部分天然鈾來自哈薩克、 澳洲，以及非洲納米比亞和政治動盪的尼日。根據歐洲核能單位「原子聯營組織」的最近期的數據，2024年，加拿大提供歐盟34%天然鈾，其次是哈薩克提供24%、俄羅斯提供約15%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

伊朗戰爭教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能是「戰略錯誤」

歐盟執委員會主席范德賴恩10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

伊朗戰火未歇…恐衝擊韓企3億美元中東工程款項 建案或長期停滯

伊朗戰事持續，南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款，即動工超過一年後仍未付款，在寒氣海外的整體長期未收款項當中，比重接近七成。

南韓政府致力發展AI產業 目標與美、中並列3強

南韓正積極發展AI產業，總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標...

IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

法新社11日報導，7大工業國集團（G7）能源部長當天說，他們準備好與國際能源總署（IEA）協調，採取「一切必要措施」，應對中東戰爭導致的原油價格上漲。

戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈

荷莫茲海峽航運受阻，導致硫磺供應中斷，雖然它屬利基商品，但這種石油與天然氣煉製過程中的副產品對晶片、肥料、化學品與金屬加工等產業至關重要，隨著硫磺大漲價，可能會對全球供應鏈產生廣泛的連鎖效應。

