伊朗戰火未歇…恐衝擊韓企3億美元中東工程款項 建案或長期停滯

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款。美聯社
南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款。美聯社

伊朗戰事持續，南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款，即動工超過一年後仍未付款，在寒氣海外的整體長期未收款項當中，比重接近七成。

據南韓國土交通部交給國會議員的資料，去年6月底為止，韓企海外工程的長期未收帳款，總額約為4.95億美元，其中3.04億美元、或 69%，為中東及鄰近地區建案。

以中東各國來說，伊拉克未收款項最多、達2.75億美元；接著是伊朗的3,339萬美元，再來是利比亞的2,382萬美元、巴林的623萬美元、約旦的265萬美元。

業界人士警告，中東是南韓建設公司的最大海外市場，伊朗戰爭若長期持續，建商不只可能難以收到未付帳款，建設中的中東工程也可能延誤，而且此區新建案或許會長期停滯。

