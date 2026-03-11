南韓政府致力發展AI產業 目標與美、中並列3強

快訊

中央社／ 首爾11日專電
總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明（圖）政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標，目前南韓已經具備了AI生態系統的創新潛力。 路透社
總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明（圖）政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標，目前南韓已經具備了AI生態系統的創新潛力。 路透社

南韓正積極發展AI產業，總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標，目前南韓已經具備了AI生態系統的創新潛力。

總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天向外媒分享李在明政府的AI產業規劃，他表示，在時代巨變的浪潮中，南韓乃至於全世界的國家，都正面臨重大的十字路口，「是會被AI這股巨大的浪潮淹沒，還是能善用AI創造出無限的機會與成長動能？」

河正宇提到，李在明政府將躋身與美國、中國並列的AI三強為國政核心目標，他坦言，現在南韓AI技術實力及優秀人才儲備等方面相對不足，但具備足以挑戰世界頂尖水準的能力與潛力。

目前南韓政府正積極推動「自主AI基礎模型」，由南韓開發的5個模型在去年底全部入選了由研究機構Epoch AI所選出的「Notable AI Models（值得關注的全球AI模型）」，入選模型數量僅次於美國和中國。

河正宇指出，南韓近期在政府支持下，國內企業與全球科技龍頭的投資合作正在擴大，未來包含最尖端GPU在內的大規模AI數據中心建設，也將在南韓正式展開，「大韓民國已經具備了從AI半導體、AI模型到AI服務的生態系統，並掌握了創新潛力。」

河正宇舉例，南韓在去年10月與OpenAI宣布合作就是一個代表性的案例，政府正透過與OpenAI的合作備忘錄（MOU），在AI數據中心建設、人才與新創公司培育、以及AI應用擴散等方面，展開全方位合作。

至於南韓與中國、日本在AI領域合作方面，河正宇表示，「日本和南韓的情況非常相似，特別是在美中競爭的關係中，如何取得平衡非常重要。」他指出，在日韓「穿梭外交」過程中，AI將成為重要主題之一，「兩國有非常多合作空間」。

與中國合作部分，河正宇指出，雙方正在討論可以產生互補效應的AI合作領域，考量到某些領域相對敏感，南韓會採取「由淺入深」的策略，先從較不敏感的領域開始建立合作案例，例如「遊戲AI」就是有潛力的起始點。

李在明 MOU 南韓 美國 北京 AI

