IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗德黑蘭西北部的煉油廠8日在空襲後冒出濃煙。法新社
法新社11日報導，7大工業國集團（G7能源部長當天說，他們準備好與國際能源總署（IEA）協調，採取「一切必要措施」，應對中東戰爭導致的原油價格上漲。

在10日與IEA執行董事比羅爾舉行視訊會議後，G7能源部長聲明，G7成員將審慎考慮相關討論中提出的建議，「原則上，我們支持採取積極應對措施，包括動用戰略儲備」，正在G7內部、IEA成員國之間以及與外界進行協調，「我們同意準備與IEA成員國協調，採取一切必要措施」。

華爾街日報10日引述知情官員報導，IEA已提議採取史上最大規模的石油儲備釋出，以應對因美國以色列伊朗開戰而飆升的原油價格。

幾位知情官員向華爾街日報說，這次提議釋出的石油儲備規模，將超過IEA成員國在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭期間，分兩批投入市場的1.82億桶。該提案在IEA的32個成員國能源官員10日緊急會議上傳閱。

報導稱，各國預定11日就該提案做出決定；官員說，若無人反對就會通過，但即使只有一國反對，也可能導致該計畫推遲。

比羅爾9日指出，IEA成員國目前持有約12億桶公共石油儲備，另有約6億桶強制性商業庫存。粗估這可彌補波斯灣地區石油供應中斷約124天的缺口。

G7 烏克蘭 俄羅斯 石油 國際能源總署 能源 美國 以色列 伊朗

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

伊朗戰爭教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能是「戰略錯誤」

歐盟執委員會主席范德賴恩10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

伊朗戰火未歇…恐衝擊韓企3億美元中東工程款項 建案或長期停滯

伊朗戰事持續，南韓企業的中東工程建案，估計約有3億美元的長期未收帳款，即動工超過一年後仍未付款，在寒氣海外的整體長期未收款項當中，比重接近七成。

南韓政府致力發展AI產業 目標與美、中並列3強

南韓正積極發展AI產業，總統秘書室AI未來計劃首席河正宇今天表示，李在明政府上任後，就以躋身與美、中並列的AI三強為目標...

IEA提議釋出石油儲備 G7能源部長：原則上支持正在協調

法新社11日報導，7大工業國集團（G7）能源部長當天說，他們準備好與國際能源總署（IEA）協調，採取「一切必要措施」，應對中東戰爭導致的原油價格上漲。

戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈

荷莫茲海峽航運受阻，導致硫磺供應中斷，雖然它屬利基商品，但這種石油與天然氣煉製過程中的副產品對晶片、肥料、化學品與金屬加工等產業至關重要，隨著硫磺大漲價，可能會對全球供應鏈產生廣泛的連鎖效應。

