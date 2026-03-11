快訊

戰火也引爆硫磺危機 恐牽連肥料、晶片、銅鎳金屬等供應鏈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
荷莫茲海峽航運受阻，導致硫磺供應中斷。圖為勞工在中國江蘇南通港口處理進口硫磺。路透
荷莫茲海峽航運受阻，導致硫磺供應中斷。圖為勞工在中國江蘇南通港口處理進口硫磺。路透

荷莫茲海峽航運受阻，導致硫磺供應中斷，雖然它屬利基商品，但這種石油天然氣煉製過程中的副產品對晶片、肥料、化學品與金屬加工等產業至關重要，隨著硫磺大漲價，可能會對全球供應鏈產生廣泛的連鎖效應。

英國金融時報報導，在全球最大硫磺消費國中國大陸，硫磺價格自伊朗戰爭爆發來已上漲15%，本周創下每噸4,650元人民幣（約672美元）歷史新高。在戰爭爆發前，硫磺價格已接近歷史高點，部分原因是中國金屬市場需求快速增加。

商業情報機構CRU指出，波斯灣地區占全球硫磺出口量的45%。在全球三大硫磺進口國摩洛哥、中國大陸與印尼，至少有一半以上的需求來自中東。

倫敦商品經紀公司執行長克莫瑞表示，雖然中東以外的一些煉油廠仍有硫磺可出售，但目前最大問題是找不到船隻運輸，原因是船公司不確定能否取得他們所需的燃料，因此無法預訂船隻，運送包括硫磺在內的貨物。另一限制因素是，只有部分企業具備運輸與儲存這類危險化學品的能力。

交易商表示，硫磺與硫酸市場目前「非常動盪」，一些公司正急尋短期硫酸供應，以延長現有硫磺庫存的使用時間。

硫磺供應受擾至少會衝擊晶片、肥料與金屬產業。在半導體領域，業者使用硫酸清洗晶圓，並依賴氦氣在製造過程中為設備降溫，而氦氣也大量產自波斯灣地區。

肥料產業更是硫磺最大使用者，約占全球需求60%。若供應短缺持續，可能加劇全球糧食短缺與價格飆升疑慮。此外，大型肥料生產商對於硫磺需求量極大，想找到替代來源非常困難。

在金屬產業，硫酸被用於「浸出法」，這是一種利用溶劑將固體礦石或回收廢料中的目標金屬溶解並分離的濕法冶金技術，可溶出銅、鎳等金屬。舉例來說，全球最大鎳生產國印尼就高度依賴從中東進口的硫磺。

礦業億萬富豪佛瑞德蘭（Robert Friedland）表示，硫磺供應受阻將衝擊非洲的銅生產，而當地是硫磺的重要進口地，他表示：「在中非銅礦帶以酸浸法處理氧化銅礦的成本將變得更高。」

一家全球大型貿易公司的專家指出，剛果民主共和國每年約有近300萬噸銅產量使用硫酸生產，而這些產量正面臨供應中斷風險。

摩洛哥 伊朗戰爭 晶片 荷莫茲海峽 石油 天然氣

