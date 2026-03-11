快訊

美議員質疑中概股IPO操縱市場 要求3家承銷商提交資料

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年中概股有兩大趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面是加速回流港股。（美聯社）
近年來，大量中小市值中國公司赴美上市後，陸續爆出市場操縱與欺詐案件。美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」近日致函3家美國承銷商，要求在13日前提供有關其承銷中國公司在美國市場IPO的材料，並指控這些IPO透過市場操縱，欺騙了美國投資者。

財新網報導，該委員會首席成員羅康納（Ro Khanna）和主席穆理納（John Moolenaar）發出的信函中指出，這類市場操縱模式主要表現為新股上市後被「拉高出貨」（ramp-and-dump），導致散戶高位接盤，股價卻隨後在短時間內暴跌90%以上。美國金融中介機構助長此類操縱行為。

三家承銷商分別是D. Boral Capital、Dominari Securities和Revere Securities，為美國市場小型券商或精品投行。2020年以來，3家公司承銷的中概股IPO數量分別為30家、29家、40家，在IPO後出現符合拉高出貨情形的數量分別為10家、11家、12家，占比均超過30%。

從美國證券交易委員會（SEC）的公開資訊來看，光大數字控股、雷特控股、CCSC科技國際控股、朴荷生物科技等涉嫌存在股價被操縱的中概股，都由這3家公司承銷。

三家承銷商被要求最晚於3月13日前提供完整答覆及文件，包括承銷外國發行人證券的盡職調查政策，逐項交代自2020年1月1日以來承銷的每宗中國公司公開發行；提供與代名帳戶、未披露共同控制、異常資金來源及香港、中國大陸電匯有關的全部監控、預警和升級處理記錄等。若未及時並完整作出回應，委員會將採取強制程序。

財新指出，近年不少中小市值中國企業赴美上市後爆發市場操縱與詐欺案件。2022年8月至2025年9月，納斯達克向SEC或FINRA移送的可疑交易中，近70%都與中概股的交易有關，而中概股僅占納斯達克全部上市公司數量的10%。

陸媒證券時報日前引述德勤統計顯示，2025年有63家中國大陸企業到美國上市，融資約11.2億美元，新股數量相對2024年的59檔增加了7%，而融資額則從19.1億美元下降41%。顯示今年赴美上市的中概股呈現「數量增、規模減」特徵，且平均募資額不足2,000萬美元，遠低於往年水平。

