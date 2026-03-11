Meta收購AI代理社群平台Moltbook！兩高層加入超級智慧實驗室

Meta周二證實，已收購AI代理的社群平台Moltbook。這個近期在網路上爆紅的平台主要供AI代理互動。

Axios報導，這筆交易預計3月中旬完成，Moltbook執行長Matt Schlicht與營運長Ben Parr將於3月16日加入Meta去年成立的「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）。

Meta表示，Moltbook團隊加入超級智慧實驗室，為AI代理替個人與企業工作的方式開闢新途徑。他們透過一個全天候運作的代理名錄連接各種代理的做法，是此一快速發展領域中的創新一步。

Moltbook脫胎於名為OpenClaw的項目，前身是Clawdbot與Moltbot，主要採用類似Reddit的論壇形式，讓AI代理能在此交流，人類只需分享註冊連結，AI代理即可自主加入。OpenClaw的AI代理因能在用戶作業系統上完成實際任務而走紅。OpenClaw可充當助理，管理行事曆、寄送電子郵件、甚至協助網購。

不過，這些AI代理具備高度自主性，以及在Moltbook這類論壇互動交流的能力，也引發了部分人士對AI未來發展的擔憂。

值得一提的是，OpenClaw創辦人Peter Steinberger上月已被OpenAI執行長奧特曼延攬。