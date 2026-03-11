快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta收購AI代理社群平台Moltbook。圖為電腦螢幕上顯示Moltbook首頁。路透
Meta收購AI代理社群平台Moltbook。圖為電腦螢幕上顯示Moltbook首頁。路透

Meta周二證實，已收購AI代理的社群平台Moltbook。這個近期在網路上爆紅的平台主要供AI代理互動。

Axios報導，這筆交易預計3月中旬完成，Moltbook執行長Matt Schlicht與營運長Ben Parr將於3月16日加入Meta去年成立的「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）。

Meta表示，Moltbook團隊加入超級智慧實驗室，為AI代理替個人與企業工作的方式開闢新途徑。他們透過一個全天候運作的代理名錄連接各種代理的做法，是此一快速發展領域中的創新一步。

Moltbook脫胎於名為OpenClaw的項目，前身是Clawdbot與Moltbot，主要採用類似Reddit的論壇形式，讓AI代理能在此交流，人類只需分享註冊連結，AI代理即可自主加入。OpenClaw的AI代理因能在用戶作業系統上完成實際任務而走紅。OpenClaw可充當助理，管理行事曆、寄送電子郵件、甚至協助網購。

不過，這些AI代理具備高度自主性，以及在Moltbook這類論壇互動交流的能力，也引發了部分人士對AI未來發展的擔憂。

值得一提的是，OpenClaw創辦人Peter Steinberger上月已被OpenAI執行長奧特曼延攬。

作業系統 Meta 奧特曼

相關新聞

史上最有錢！馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第八富豪超越巴菲特

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8,390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

美國與以色列對伊朗發動的戰爭，正擾亂全球大宗商品市場，衝擊已迅速從能源擴散到其他關鍵原料。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

Meta收購AI代理社群平台Moltbook！兩高層加入超級智慧實驗室

Meta周二證實，已收購AI代理的社群平台Moltbook。這個近期在網路上爆紅的平台主要供AI代理互動。

次貸危機陰影再現！私募信貸贖回潮擴大 Cliffwater旗艦基金恐限贖

全球私募信貸市場流動性考驗持續升溫。繼貝萊德（BlackRock）與黑石（Blackstone）之後，管理330億美元的Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，引發市場對這波動盪可能重演2007年次貸危機早期警訊的擔憂。

富比世：郭台銘重登台灣首富 馬斯克以驚人財富蟬聯地表最有錢

富比世（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，且遙遙領先第二名。鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

