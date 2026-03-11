快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

中東戰事衝擊 傳PayPay美國IPO定價恐落在區間低端

中央社／ 東京／紐約11日綜合外電報導

兩名知情人士指出，由於中東戰事造成市場動盪，軟銀集團（SoftBank）旗下支付公司PayPay的首次公開募股（IPO）可能會在建議價格區間的低端定價。

路透社報導，其中一名消息人士表示，PayPay認購數量已超過發行量5倍，目前登記已經結束，最終定價預計在美國股市11日收盤後確定。

申報文件顯示，這家日本支付應用程式營運商計劃發行5500萬股美國存託股分（ADS），每股價格區間為17至20美元，目標估值最高可達134億美元。

由於相關資訊尚未公開，消息人士要求匿名。PayPay拒絕置評。

消息人士表示，騰訊、螞蟻集團旗下的支付寶，以及Alphabet旗下的谷歌（Google）均已承諾投資這次IPO。

上述公司均未回應置評請求。

PayPay透過支付應用程式提供回饋與折扣，在推動日本消費者逐步減少使用現金方面扮演了關鍵角色。

PayPay註冊用戶已超過7000萬。

然而，PayPay的上市之路並不順利。路透社上週報導，由於中東衝突衝擊金融市場，公司原定的IPO宣傳活動最初被迫延後。

儘管近期市場波動，美國IPO市場今年仍被預期將強勁回升。高盛（Goldman Sachs）預測，2026年的IPO募資總額可能增至1600億美元，創歷史新高，約為目前規模的四倍。

可能在今年上市的公司包括SpaceX，以及人工智慧（AI）公司OpenAI與Anthropic。

金融市場 應用程式 IPO

延伸閱讀

波音傳與以色列簽約 提供5000枚空射導引炸彈

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

國際油價狂飆！期街口油 ETF 漲幅逾57% 這檔更誇張漲幅486.6%

馬斯克財富達8390億美元創紀錄　目標向1兆美元邁進

相關新聞

半導體搶人大戰！三星、海力士大規模徵才 搶新鮮肝海外挖角通通來

記憶體市場景氣大爆發正推動三星電子、SK海力士大規模徵才，此時正值台積電與矽谷科技巨擘積極尋找半導體專業人才，強化內部晶片設計能力。分析師說，隨著半導體領域擴展至AI、新世代記憶體、先進封裝與特殊應用積體電路（ASIC）等領域，人才的重要性日益提升，企業間的搶才競爭也更加激烈。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

Meta收購AI代理社群平台Moltbook！兩高層加入超級智慧實驗室

Meta周二證實，已收購AI代理的社群平台Moltbook。這個近期在網路上爆紅的平台主要供AI代理互動。

史上最有錢！馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第八富豪超越巴菲特

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8,390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

次貸危機陰影再現！私募信貸贖回潮擴大 Cliffwater旗艦基金恐限贖

全球私募信貸市場流動性考驗持續升溫。繼貝萊德（BlackRock）與黑石（Blackstone）之後，管理330億美元的Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，引發市場對這波動盪可能重演2007年次貸危機早期警訊的擔憂。

富比世：郭台銘重登台灣首富 馬斯克以驚人財富蟬聯地表最有錢

富比世（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，且遙遙領先第二名。鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。