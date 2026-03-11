中東戰事衝擊 傳PayPay美國IPO定價恐落在區間低端
兩名知情人士指出，由於中東戰事造成市場動盪，軟銀集團（SoftBank）旗下支付公司PayPay的首次公開募股（IPO）可能會在建議價格區間的低端定價。
路透社報導，其中一名消息人士表示，PayPay認購數量已超過發行量5倍，目前登記已經結束，最終定價預計在美國股市11日收盤後確定。
申報文件顯示，這家日本支付應用程式營運商計劃發行5500萬股美國存託股分（ADS），每股價格區間為17至20美元，目標估值最高可達134億美元。
由於相關資訊尚未公開，消息人士要求匿名。PayPay拒絕置評。
消息人士表示，騰訊、螞蟻集團旗下的支付寶，以及Alphabet旗下的谷歌（Google）均已承諾投資這次IPO。
上述公司均未回應置評請求。
PayPay透過支付應用程式提供回饋與折扣，在推動日本消費者逐步減少使用現金方面扮演了關鍵角色。
PayPay註冊用戶已超過7000萬。
然而，PayPay的上市之路並不順利。路透社上週報導，由於中東衝突衝擊金融市場，公司原定的IPO宣傳活動最初被迫延後。
儘管近期市場波動，美國IPO市場今年仍被預期將強勁回升。高盛（Goldman Sachs）預測，2026年的IPO募資總額可能增至1600億美元，創歷史新高，約為目前規模的四倍。
可能在今年上市的公司包括SpaceX，以及人工智慧（AI）公司OpenAI與Anthropic。
