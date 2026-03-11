次貸危機陰影再現！私募信貸贖回潮擴大 Cliffwater旗艦基金恐限贖

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街象徵全球金融市場。近期私募信貸基金贖回壓力升高，引發市場對流動性風險的關注。示意圖。法新社
全球私募信貸市場流動性考驗持續升溫。繼貝萊德（BlackRock）與黑石（Blackstone）之後，管理330億美元的Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，引發市場對這波動盪可能重演2007年次貸危機早期警訊的擔憂。

Cliffwater企業貸款基金正面臨投資人大規模撤資。該基金採區間基金架構，規定每季需回購最多5%股份；若贖回申請超過該門檻，公司可自行決定將回購比率提高至最高7%，但目前尚未做出最後決定。

這波贖回潮並非單一事件。上周，貝萊德剛將HPS基金贖回上限設在5%，以因應接近翻倍的贖回請求。此前，黑石雖滿足創紀錄的7.9%贖回要求，但動用高層與公司自有資金約4億美元才緩解資金流出壓力。Blue Owl等機構上月也遭遇類似情況。

市場分析師敏銳地將此現象與2007年次貸危機前的預兆相提並論。當年，法國巴黎銀行、貝爾斯登與滙豐等相繼限制次貸基金贖回，被視為金融危機的早期警訊，雖然最終崩盤到2008年雷曼兄弟倒閉才爆發，但市場震盪其實已醞釀超過一年。如今，規模約1.8兆美元私募信貸市場出現類似似場景，令投資人對「歷史不重複，卻會押韻」的說法提高警覺。

目前私募信貸市場與次貸危機前的相似之處在於：資產流動性稀缺、定價不透明，以及監管相對寬鬆。就像當年次貸衍生性商品的真實價值難以估算，如今私募信貸資產的實際價格同樣不易判斷。

此外，軟體公司近年成為私募信貸的重要借款人，而市場擔憂人工智慧（AI）可能帶來產業顛覆，也使投資人對相關貸款風險更加警惕。信評機構惠譽（Fitch）數據顯示，2025年私募信貸違約率已升至9.2%。

散戶參與度顯著提升也放大潛在風險。數據顯示，截至2024年底，散戶在私募信貸基金中的持有比率，已從2020年的5.5%升至16.6%，一旦市場情緒轉弱，可能引發更劇烈的贖回連鎖反應。

Cliffwater試圖淡化市場疑慮，表示拋售主要反映市場情緒而非基本面惡化。

分析人士指出，私募信貸市場規模仍遠小於2007年約7.2兆美元的抵押貸款證券市場，未必會重演全球金融危機。

