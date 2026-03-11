快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，重登台灣首富。記者蕭君暉／攝影
富比世（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，且遙遙領先第二名。鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

根據富比世，今年台灣共有66人進榜，比去年多12人，郭台銘資產淨值153億美元，稱霸台灣富豪榜，全球排名第190。

林百里以142億美元身價，位居台灣第二（全球第204），國巨集團董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第三（全球第308），台達電子創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第四（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第五（全球第442）。

馬斯克以8,390億美元資產淨值，仍是全球首富，富比世指出，他的身價高於這份榜單最末位693人的加總，甚至比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）的財富加總，還要多出540億美元。

富比世全球榜單顯示，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）資產淨值2,570億美元，為全球第二，另一位Google共同創辦人布林（Sergey Brin）以2,370億美元身價排名全球第三，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）是全球第四大富豪，資產淨值2,240億美元，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以2,220億美元身價，名列全球第五。

史上最有錢！馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第八富豪超越巴菲特

富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8,390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

美國與以色列對伊朗發動的戰爭，正擾亂全球大宗商品市場，衝擊已迅速從能源擴散到其他關鍵原料。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

次貸危機陰影再現！私募信貸贖回潮擴大 Cliffwater旗艦基金恐限贖

全球私募信貸市場流動性考驗持續升溫。繼貝萊德（BlackRock）與黑石（Blackstone）之後，管理330億美元的Cliffwater旗艦私募信貸基金也面臨超過7%的贖回申請，引發市場對這波動盪可能重演2007年次貸危機早期警訊的擔憂。

富比世：郭台銘重登台灣首富 馬斯克以驚人財富蟬聯地表最有錢

富比世（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，且遙遙領先第二名。鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

全球搶LNG貨源 中東多批貨由歐洲轉供亞洲

由中東戰爭引發的「搶氣」行動，已經開始改變液化天然氣（LNG）實體供應流向，因為愈來愈多原定要運往歐洲LNG船正在轉朝亞洲而去。

