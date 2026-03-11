富比世：郭台銘重登台灣首富 馬斯克以驚人財富蟬聯地表最有錢

富比世（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，且遙遙領先第二名。鴻海集團創辦人郭台銘則以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

根據富比世，今年台灣共有66人進榜，比去年多12人，郭台銘資產淨值153億美元，稱霸台灣富豪榜，全球排名第190。

林百里以142億美元身價，位居台灣第二（全球第204），國巨集團董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第三（全球第308），台達電子創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第四（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第五（全球第442）。

馬斯克以8,390億美元資產淨值，仍是全球首富，富比世指出，他的身價高於這份榜單最末位693人的加總，甚至比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）的財富加總，還要多出540億美元。

富比世全球榜單顯示，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）資產淨值2,570億美元，為全球第二，另一位Google共同創辦人布林（Sergey Brin）以2,370億美元身價排名全球第三，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）是全球第四大富豪，資產淨值2,240億美元，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以2,220億美元身價，名列全球第五。