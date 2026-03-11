日本311大地震15週年 LINE雅虎發起限期募捐

日本資訊科技業者LINE雅虎公司配合日本311大地震15週年，今天發起捐款活動。每增加一名用戶在Yahoo!JAPAN或通訊軟體LINE等搜尋「3.11」，該公司就會加碼捐出10日圓。

LINE雅虎公司（LY Corporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」，開設名為「搜尋3.11，化為力量」的活動，期間從今天凌晨0時開始，到晚間11時59分。

這個活動是為了支持311大地震災區，以及未來防災行動計畫的一環。只要在「Yahoo!JAPAN」或LINE新聞等分頁上方的搜尋欄中搜尋「3.11」，LINE雅虎就會依搜尋人數，捐出善款給支援災區的相關團體。

善款將由LINE雅虎公司捐出，每增加一名用戶搜尋，就會加碼捐出10日圓，金額上限為5000萬日圓（約新台幣1022萬元）。接受善款的團體預計為支援日本東北地區與能登地區的相關團體。

LINE雅虎去年在3月11日也發起相同募款活動，總計有1050萬人左右搜尋。