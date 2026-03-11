全球搶LNG貨源 中東多批貨由歐洲轉供亞洲

由中東戰爭引發的「搶氣」行動，已經開始改變液化天然氣（LNG）實體供應流向，因為愈來愈多原定要運往歐洲LNG船正在轉朝亞洲而去。

根據彭博資訊彙編的船隻追蹤數據，自戰鬥開始以來，至少有八批最初要銷往歐洲的LNG，船運已更改航線轉向亞洲，而且這趨勢在最近幾天更為加速。基於備用供應的緩衝空間正迅速枯竭，歐洲與亞洲這兩個地區尋找LNG貨源將面臨更激烈的競爭與更高的價格。

這場衝突已造成卡達關閉在拉斯拉凡（Ras Laffan）的全球最大LNG出口設施，荷莫茲海峽的交通中斷，阿布達比一家較小的LNG出口工廠也無法出貨。整體而言，在中東地區目前的LNG停工量，約占全球LNG供應的20%。

Rystad Energy分析師 Mathieu Utting表示，「如果這種情況持續數月，並一直拖延到夏季，就將沒有足夠的替代液化天然氣來源，來充分供應全球市場」。他說：「另外兩個主要的LNG供應來源，美國和澳洲，產能已經在滿載，幾乎沒有提高利用率的空間。」

對於歐洲來說，拿到更多LNG貨源具有急迫性，因為歐洲需要重新填滿在冬季幾乎耗盡的儲氣槽。而在亞洲部分地區，未來幾個月就預期會有比往常更熱的天氣，勢必會增加空調的使用量。歐、亞兩地過去一周LNG的價格都急劇飆升。

印度、孟加拉和泰國等亞洲買家已轉向現貨市場鞏固供應，但挑戰正開始顯現，一些最近針對3月交付的招標，像是印度要採購的一個標案，就未能成交，因為沒人有貨可賣，價格也過高。

彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據顯示，上周全球LNG進口總量為800萬公噸，較前一周下降了26%。同期間，LNG供應量也減少16%。

美國雖是全球最大液化天然氣生產國，但短期內不太可能馬上就填補這一缺口。美國正在興建幾處LNG廠，供應只會逐步上線。

未發生伊朗戰爭之前，基於美國多個LNG廠今年計劃有新的產能供應，市場還預期會出現許久未見的LNG供應過剩，現在這可能性正在下降。

摩根士丹利（大摩）包括Devin McDermott在內的分析師團隊在報告中指出，卡達LNG停工時間若超過一個月，任何延長都會「迅速帶來短缺」，大摩原本預測今年LNG市場將有600萬至800萬噸的過剩量。

荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師 Florence Schmit也看到了類似的可能情境。她表示，卡達停產每持續一周，原預期的過剩量就會減少150萬噸，也就是大約再過五周，市場就會轉向供應短缺。「即使美國的供應流量增加，市場現在仍將面臨供應短缺」。