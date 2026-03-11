快訊

波音傳與以色列簽約 提供5000枚空射導引炸彈

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

知情人士今天表示，波音公司（Boeing）與以色列簽署一份價值2.89億美元的新合約（約新台幣92億元），將提供多達5000枚新型空射導引炸彈

路透社報導，彭博新聞（Bloomberg News）先前引述一名知情人士的話報導，這份新合約與美國及以色列目前對伊朗的空襲無關，交付計畫在36個月後開始。

波音公司拒絕置評請求。

波音研發的這種小直徑炸彈是一種導引武器，可經由以色列戰機發射，打擊64公里以外的目標。

去年，波音公司獲得五角大廈一份價值86億美元的合約，負責生產並交付以色列F-15戰機，這是兩國政府軍售的一部分。

長期以來，美國一直是以色列最大武器供應國，以色列同時也是美國在中東最親密的盟友。

美國總統川普上週援引緊急權限，不經國會，加速批准對以色列軍售，內容包括逾2萬枚炸彈，價值約6.5億美元。

國務院官員另於7日表示，以色列將透過直接商業銷售模式，額外購買價值2.98億美元的關鍵軍火。

今年稍早，國務院也批准3份對以色列的擬議軍售案，總額超過65億美元，其中包括波音公司的阿帕契（Apache）直升機。

波音 阿帕契 美國 以色列 炸彈

相關新聞

油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

全球搶LNG貨源 中東多批貨由歐洲轉供亞洲

由中東戰爭引發的「搶氣」行動，已經開始改變液化天然氣（LNG）實體供應流向，因為愈來愈多原定要運往歐洲LNG船正在轉朝亞洲而去。

戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

美國與以色列對伊朗發動的戰爭，正擾亂全球大宗商品市場，衝擊已迅速從能源擴散到其他關鍵原料。

任天堂股價早盤飆漲10%！寶可夢新遊戲熱賣 電影也受期待

任天堂（Nintendo）股價今（11）日東京股市早盤一度飆漲10%，創下自 4 月以來最大的漲幅，主要因為公司推出的新款「寶可夢」遊戲出乎意料的成功，同時，對於即將上映的「超級瑪利歐」電影的期待，亦提振了市場情緒。

