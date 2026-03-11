戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

美國與以色列對伊朗發動的戰爭，正擾亂全球大宗商品市場，衝擊已迅速從能源擴散到其他關鍵原料。

從沙烏地阿拉伯與阿曼生產的基礎塑膠與化肥，到巴西的糖與卡達的氦氣，多種對全球經濟至關重要的商品，價格、供應或生產都受到影響。

衝擊程度將取決於戰事持續多久。若停火，全球航運、機場與工廠可能恢復運作，供應壓力也有機會緩解。但前景仍不明朗。美國總統川普對是否降低衝突釋出相互矛盾的訊號，伊朗領導人則表示準備持續反擊美國及其盟友，冋時威脅波斯灣航運。

企業為維持利潤率，部分商品成本可能轉嫁給消費者。投資公司Logan Capital Management董事總經理Chris O’Keefe表示，許多產業投入成本上升，通膨已成主要憂慮，消費者支出可能受到擠壓。

紐約時報整理指出，除石油與天然氣外，至少六種大宗商品正受到戰爭影響。

首先是鋁。

鋁價已明顯上漲。由於卡達與巴林部分鋁冶煉廠出貨中斷，鋁價周一升至近四年高點，本月累計漲幅約8%。波灣地區去年約占全球鋁供應的8%。鋁冶煉原料須經船運通過荷莫茲海峽，而該航道自戰爭爆發以來已實質停滯。

乙醇與糖也受波及。在全球最大甘蔗生產國巴西，甘蔗可製糖也可生產乙醇。隨著油價上漲，乙醇價格自開戰以來上升約10%，可能促使糖廠把更多甘蔗用於生產燃料，影響糖供應。洲際交易所糖價周一升至一個月高點，周二隨能源價格回落而下跌。

再者是尿素與硫磺。全球約三分之一尿素貿易需經荷莫茲海峽運輸，而尿素是主要氮肥。隨航運與部分生產中斷，尿素價格自戰爭開始以來上漲約35%。硫磺供應同樣受阻。硫磺是石油與天然氣煉製副產品，也是化肥與金屬加工的重要原料。CRU Group指出，全球近半數硫磺目前滯留在波斯灣一側。

智庫太平洋研究所經濟學家Wayne Winegarden警告，「化肥供應減少可能衝擊全球農業，推高糧食成本並削弱糧食安全」。

氦氣供應也面臨風險。氦氣是半導體製造的關鍵氣體，用於冷卻精密設備、為磁振造影（MRI）機器提供動力，並支持研究實驗室和國防科技，當然也包括派對氣球。卡達生產全球約三分之一氦氣，但在伊朗攻擊天然氣樞紐拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）後，當地氦氣生產受到干擾。Kornbluth Helium Consulting總裁Phil Kornbluth表示，如果荷莫茲海峽持續關閉，全球超過四分之一氦氣可能斷供。