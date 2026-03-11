任天堂股價早盤飆漲10%！寶可夢新遊戲熱賣 電影也受期待

任天堂（Nintendo）股價今（11）日東京股市早盤一度飆漲10%，創下自 4 月以來最大的漲幅，主要因為公司推出的新款「寶可夢」遊戲出乎意料的成功，同時，對於即將上映的「超級瑪利歐」電影的期待，亦提振了市場情緒。

任天堂股價今天盤中上漲8.77%，報每股9,920日圓，漲幅一度達10%。

Jefferies分析師 Atul Goyal在最新的報告中指出，《寶可夢Pokopia》新遊戲3月5日獨家在 Switch 2主機發售，這個遊戲突擊成功，激起動能。在這之前，任天堂股價一直承受記憶體成本上升的逆風。

《寶可夢Pokopia》遊戲的實體版，在美國目標百貨（Target）等主要零售商的通路中已銷售一空；在亞馬遜（Amazon）平台則是將價格從約70美元調漲至約80美元。

隨著遊戲的受歡迎程度，預期很可能帶動Switch 2主機更多買氣。

分析師表示，電影《超級瑪利歐銀河電影版》（Super Mario Galaxy Movie）的票房表現，是下一個重要指標。投資人將用來檢驗任天堂跨媒體業務的營運力道。

《超級瑪利歐銀河電影版》上映前的最後預告片已在10日釋出，電影定4月1日上映。